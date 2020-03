Microsoft a Ubisoft slibují náhradní program za zrušené E3 2020

Včera se z řad herních firem vynořila informace o tom, že herní show E3 2020 byla už nyní zrušena, ačkoliv se má odehrát až za téměř celý kvartál. Od organizátorů jsme se o tom dozvěděli až dnes, takže nyní už je zrušení letošní E3 oficiální. A jaký je důvod tak brzy přicházejícího oznámení? To jsme se nedozvěděli, neboť vyjádření nese jen obvyklé fráze o hrozbě koronaviru. Lze si ale představit, že organizátoři neměli chuť připravovat show s tím, že ta se pravděpodobně vůbec neodehraje, čili v ní nechtěli utápět další finanční prostředky a plýtvat časem.

Co ale budou dělat firmy, které měly tvořit samotnou náplň E3 2020? Mezi ně patří i Ubisoft a Microsoft a ty už hlásí, že pracují na vlastních programech, a to pochopitelně ne v podobě vlastních akcí, které by lidé přímo navštěvovali. Půjde o online prezentace a podobně.

Ubisoft nám sděluje právě to, že se chystá vytvořit náhradní digitální program, ovšem zatím není připraven sdělit, kdy a co to bude.

Microsoft se už vyjádřil prostřednictvím šéfa xboxové divize Phila Spencera, který rovněž slíbil "Xbox digital event". Na ní se dozvíme především to, že přichází další herní generace, čímž se pochopitelně myslí nové konzole Xbox Series X. V případě Microsoftu můžeme očekávat, že jeho akce proběhne rovněž na začátku června, ale konkrétní informace se také dozvíme později.

Jiné společnosti jako Nintendo, Sony či EA se už E3 neúčastní, takže ty mají vlastní akce, jež mohou a nemusí být transformovány do online digitální podoby. Obecně ale bude bohužel platit to, že herní novinky, jež měly být zastřešeny akcí E3, se na veřejnost budou dostávat z mnoha různých informačních kanálů. Samotné společnosti se tak budou muset o to více starat, aby se hráči o jejich prezentacích dozvěděli, nicméně většinou asi postačí si prostě vyhledat příslušné kanály na YouTube či na Twitchi a sledovat média.

Ceny souvisejících / podobných produktů: