Microsoft by měl zpozornět, jeho podíl v počítačích PC se ztenčuje

Zvláště pak nám jde o skutečně nejnovější vývoj, který se týká posledního loňského kvartálu a představuje varování především pro Microsoft. V budoucnu bychom už totiž nemuseli mluvit automaticky o platformě "Windows PC", což vždy vyjadřovalo naprostou dominanci systémů Microsoftu, kterou reálně ohrožovala leda firma Apple, jež má ovšem od klasických (IBM) PC zcela oddělené hardwarové platformy, což na pár let sice trošku narušila spolupráce s Intelem, ale nyní už se Apple od x86 opět odklání.

Chromebooky se sice prodávají jak s procesory x86, tak i s čipy s architekturou ARM, ale nám zde v konečném důsledku jde o samotnou širokou kategorii osobních počítačů (PC) zahrnující právě i Apple.

V prvním kvartálu předchozího roku totiž dle informací firmy IDC držel Apple podíl 5,8 %, Google 5,3 % a Microsoft (Windows) pak 87,5 %. Když se přesuneme ke konci roku, pak uvidíme, jak se podíl Microsoftu snížil na 76,7 % a Chromebooky vyrostly na 14,4 %. Společnost Omdia (viz graf nahoře) má také svá data, dle nichž Chrome OS celkově roste, i když v nich už nejsou vidět kvartální změny, přičemž dle IDC si Chrome OS připsal za poslední rok 4,4 % a nyní má být na cca 11 % podílu. Jak je obvyklé data různých firem zabývajících se průzkumem trhu se liší, ale společně ukazují na jednu věc: Chrome OS roste na úkor Windows.

Dle informací serveru Extremetech jsou analytici toho názoru, že tento trend bude pokračovat, což ovšem znamená i to, že architektura ARM bude představovat stále větší konkurenci pro x86. Ostatně ne nadarmo se ujalo označení Wintel, které mimo jiné značí úzkou provázanost systémů Windows a procesorů x86 a nesmíme zapomínat na to, že svět x86 opouští Apple a o ARM má velký zájem NVIDIA.

Z Windows se ale samozřejmě během příštích let nestane minoritní systém, nicméně jeho podíl by se dle nastolených trendů měl snižovat, a tím se bude i snižovat trh, který dokáže oslovit Intel s AMD. Na druhou stranu, x86 je dnes stále preferovaná architektura i na Chromeboocích, ale počkejme si na další vývoj, neboť to vše nelze zjednodušit na souboj x86 vs. ARM a Chrome OS vs. Windows. Je tu cloud a obecně webové služby, rostoucí význam AI a řada jiných věcí, která s hardwarem a platformami tvoří spojené nádoby.



