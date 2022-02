Microsoft chce Windows 11 na nepodporovaných PC označit varováním

Windows 11 mají mnohem vyšší nároky na hardware než předchozí verze Windows, přičemž tu jde především o TPM 2.0 i v rámci fTPM a pak také o využití jedné z posledních generací procesorů x86, přičemž dle Microsoftu jsou pro Windows 11 zastaralé i procesory Ryzen 1000 nebo drtivá většina Core 7. generace. To je přímý důsledek toho, že Microsoft zveřejnil informace o své implementaci TPM 2.0 až v říjnu roku 2016 a pak ještě nějakou dobu trvalo, než na trh přišly první procesory, které na ni byly připraveny.





Nicméně instalace Windows 11 na PC s oficiálně nepodporovaným hardwarem je stále možná, což znamená, že uživatel musí vědomě využít tento "hack" s úpravou registrů, anebo využít jiný způsob třeba pomocí vytvoření vlastního instalačního média s využitím softwaru Rufus . Nutno dodat, že sám Microsoft zveřejnil onen zmíněný způsob , jak využít úpravu registrů pro instalaci Windows 11 na nepodporovaný hardware.

Cokoliv k tomu využijeme, jistě si dobře uvědomujeme, co se tím řeší a že na své PC instalujeme systém, které by na něm dle představ Microsoftu neměl být. Ten ovšem i tak považuje za nutné, aby nám tuto skutečnost předhodil v podobě upozornění v rohu pracovní plochy, abychom snad na ni nezapomněli. Samozřejmě se dá namítnout, že takové PC můžeme prodat a nový majitel by si možná nebyl vědom toho, že využívá nepodporovanou kombinaci hardwaru a operačního systému. Nicméně pro většinu lidí půjde zřejmě jen další otravnou hlášku, která pro ně bude znamenat pouze hledání způsobu, jak se jí zbavit.

Nové upozornění dle Windows Latest už obsahuje Windows 11 v sestavení 22557 z Dev Channel a zatím to vypadá, že v Microsoftu nebyli až tak horliví, aby tuto hlášku nechali zobrazit vždy v popředí právě jako vodoznak upozorňující na neaktivovaný systém. Čili oko s otevřenou aplikací ji překryje, respektive alespoň to zatím platí v uvedeném sestavení systému.

I pokud se ale tato věc dostane do finálních verzí Windows 11 určených pro širokou veřejnost, půjde zřejmě jen o další nepříjemnost, s níž se nebudeme muset smířit. Už se totiž našel způsob, jak se jí zbavit. Stačí si otevřít editor registrů a najít si následující cestu:

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\UnsupportedHardwareNotificationCache

V ní pak stačí změnit hodnotu SV2 na 0 a restartovat systém.

