Microsoft chtěl z Průzkumníka ve Windows 11 odstranit několik užitečných funkcí

Průzkumníka (File Explorer) pro zobrazení obsahu složek, protože mi přijde zarážející, jak užitečné funkce (se zdůvodněním, že jsou prý nevyužívané a staré) chtěli z nastavení odstranit s tím, že budou nadále k dispozici pomocí úprav registrů. Šlo totiž o následující: Na blogu Microsoftu vyšla 16. června zpráva oznamující změny ve Windows 11 Insider Preview Build 23481 . Zaměřím se pouze na část se změnami v možnostechpro zobrazení obsahu složek, protože mi přijde zarážející, jak užitečné funkce (se zdůvodněním, že jsou prý nevyužívané a staré) chtěli z nastavení odstranit s tím, že budou nadále k dispozici. Šlo totiž o následující:

Skrýt konflikty slučování složek (Hide Folder Merge conflict).

Vždy zobrazit ikony, nikdy ne miniatury (Always show icons, never thumbnails).

Zobrazit v miniaturách ikonu souboru (Display file icon on thumbnails).

Zobrazovat informace o velikosti souborů v náhledu složky (Display file type information on Folder tips).

Skrýt chráněné soubory operačního systému (Hide protected OS files).

Zobrazit písmena jednotek (Show drive letters).

Zobrazovat popisy složek a položek na ploše (Show popup description for Folder and Desktop items).

Zobrazovat šifrované nebo komprimované soubory systému souborů NTFS jinou barvou (Show encrypted or compressed NTFS files in color).

Používat průvodce sdílením (Use sharing wizard).



odebrané funkce byly přidány zpět (resp. bylo zrušeno jejich odebrání): Některé funkce sám běžně využívám a přestože rozumím tomu, že je opravdu nejspíše většina uživatelů Windows 11 nevyžaduje, nepovažuji je za něco, co by se dalo označit jako nějaké pokročilé funkce pro vývojáře nebo experty a jejich absence by mi vadila natolik, že bych Průzkumníka už definitivně přestal používat. Tahle snaha o neustálé zjednodušování je prostě zlo. Naštěstí ale přišla vlna kritiky, na základě které bylo jen o pár dní později 22. června ve zveřejněném popisu Buildu 23486 následující oznámení, že(resp. bylo zrušeno jejich odebrání):

"Thank you to all the Windows Insiders who gave us feedback on the Folder Options changes in File Explorer that removed a handful of old settings in Build 23481. We’ve rolled back this change. As is normal for the Dev Channel, we will often try things out and get feedback and adjust based on the feedback we receive."





To by se dalo přeložit následovně:

"Děkujeme všem insiderům Windows, kteří nám poskytli zpětnou vazbu ke změnám možností složek v Průzkumníkovi souborů, které odstranily několik starých nastavení v Buildu 23481. Tuto změnu jsme vrátili zpět. Aneb jak je u našeho kanálu pro vývojáře běžné, že kolikrát něco vyzkoušíme a pak to přizpůsobujeme na základě zpětné vazby, kterou dostaneme.“





Je dobře, že takovéto testování různých změn a nových funkcí mimo hlavní ostrou verzi probíhá, ale stále to nemění nic na tom, že ve vývojářském tymů Windows došli původně k rozhodnutí, že by bylo dobré v Průzkumníkovi tato nastavení z možností složek odstranit, jinými slovy je uživatelům najednou odebrat. Ne, dostupnost takto poměrně základních funkcí už jen pomocí úprav registrů za dostatečnou alternativu opravdu nepovažuji. Co si o užitečnosti těchto nastavení myslíte Vy? Svůj názor můžete vyjádřit v připojené anketě.