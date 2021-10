Microsoft chystá Windows 11 ve verzi SE, jaká bude?

Záleží samozřejmě na tom, co se Microsoft chystá z verze Windows 11 SE vypustit, čili jakým způsobem ji odlehčí. Spojena má být přitom i s údajným novým levným notebookem Surface , který bude určen právě pro studenty, školy, apod. Jde o produkt s kódovým označením Tenjin, jenž bude založen na procesoru Celeron N4120 (Gemini Lake z roku 2019), 8 GB RAM a displeji s rozlišením 1366 x 768 a 11,6", čili trhač asfaltu to skutečně není.

Systém Windows 11 SE přitom není tak úplně horká novinka, neboť jeho raná sestavení se objevila už před řadou měsíců . Na trh by ale měl být vypuštěn až někdy v příštím roce, čili až bude připraven příslušný notebook. Vzhledem k jeho staršímu a slabšímu procesoru s TDP 6 W pak dává smysl, aby Microsoft tento systém odlehčil, a ten tak běžel svižněji než plnotučné Windows 11. A právě proto by mohl zajímat mnohé z těch, kteří ocení právě co možná nejštíhlejší OS, i když je otázka, zda verzi SE budeme moci vůbec libovolně instalovat na své počítače.

Aktuálně se uvádí, že Windows 11 SE zřejmě přijdou bez Windows Widgets (News and Interests), s plnou podporou aplikací Win32 (čili bez S Mode pouze pro UWP) a zablokovaným Microsoft Store či Your Phone. Nicméně vlastnosti systému se stejně ukáží až při jeho příchodu na trh, respektive krátce před tím, až bude hotovo a připraveno závěrečné sestavení systému. Microsoft by se také snad mohl později i sám podělit o to, co jeho nová verze Windows 11 nabídne (respektive nenabídne).

Z toho všeho vyplývá, že Windows 11 SE nelze považovat za nástupce Windows 10 Education Edition, neboť tento systém představoval naopak rozšířené Windows 10 vycházející z verze Pro, které mají k dispozici vlastní funkce BranchCache a AppLocker.

Počítače s Windows 11 SE tak zřejmě zaútočí na Chromebooky, ovšem zatím neznáme ani přibližné datum jejich vypuštění na trh.

