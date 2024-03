Microsoft Copilot nyní přináší GPT-4 Turbo i do bezplatné verze

Oblíbený chatbot ChatGPT je ve své bezplatné verzi stále založen na starší verzi modelu GPT-3.5, přičemž nejnovější znalosti má z ledna 2022. Pokud chcete GPT-4, musíte si zaplatit předplatné Plus, což se týká i mnoha alternativních chatbotů založených na tomto modelu. Výjimkou je Microsoft Copilot, který přináší GPT-4 i neplatícím uživatelům (na desktopu i v mobilu). Nyní se ale toto posouvá ještě dále. Mikhail Parakhin na sociální síti X (Twitter) totiž oznámil, že uživatelé bezplatné verze budou mít nově k dispozici ještě novější model GPT-4 Turbo. Platící uživatelé budou mít na výběr mezi novým a původním modelem.



Vypadá to, že spolu s tím přijde také posunutí data, po které má daný model znalosti, a to až na duben 2023. K dispozici by měl být v Kreativním a Přesném režimu. Spekuluje se o tom, že Microsoft se k tomuto kroku odhodlal proto, že se chystá GPT-4.5 Turbo, o němž se nedávno měla omylem objevit zmínka na blogu společnosti OpenAI (ten by se ale měl objevit nejdříve v létě, přičemž finální verze by měla být natrénována na datech do června 2024 - k uvedení tak musí dojít po tomto datu).

Ale zpět k GPT-4 Turbo. Tato verze by měla být rychlejší, přesnější a lepší v komplexních úlohách, lépe generovat zdrojové kódy, přinášet více "promyšlené" návrhy a podobně. Její kontextové okno bylo zvětšeno z 8 tisíc tokenů na 128 tisíc (GPT-4.5 Turbo by mělo mít dokonce 256 tisíc). Uživatelé plánu Pro ale budou stále mít více funkcí navíc jako např. Chatbot Builder pro vytváření specifických vlastních chatbotů.