Microsoft doporučuje odinstalovat z Windows 11 volitelnou aktualizaci

Dubnová kumulativní aktualizace KB5012643 tak přináší do systému Windows 11 mnoho menších změn, přičemž Microsoft hlásí, že ty mohou dělat problémy v případě aplikacích používajících .Net Framework 3.5. Takové aplikace mohou jednoduše přestat fungovat, čili mohou neustále padat, nebo se případně rovnou odmítnou spustit.

Pokud tak někomu záhadně padají některé aplikace a má nainstalován KB5012643, může jej zkusit odinstalovat klasickým postupem přes Nastavení služby Windows Update, kde si necháme zobrazit historii aktualizací a najdeme tu, kterou chceme odstranit.

Aktualizace KB5012643 ovšem nemá na svědomí pouze nestabilitu některých aplikací, rozbila totiž i nouzový režim systému Windows, a to zajímavým způsobem. Pokud totiž nabootujeme do nouzového režimu na počítači nezapojeného do sítě, může nás uvítat blikající obrazovka. Prý jde o jistou formu nestability částí systému využívajících explorer.exe (Prohlížeč souborů, menu Start) a krom odinstalování dané aktualizace je možné zjednat nápravu prostým zapnutím sítí v nouzovém režimu.