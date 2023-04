Microsoft Edge dostává generátor obrázků pomocí AI DALL-E

Umělá inteligence by mohla být vzpruhou pro Microsoft, který ji zakomponoval do vyhledávače Bing i do prohlížeče Edge, což v posledních týdnech zvýšilo zájem o oba tyto produkty. Zda to bude stačit na aspoň mírné ohrožení dominance Googlu, to ukáže až čas. Každopádně poslední aktualizace prohlížeče Edge přináší několik zajímavých novinek. Jednou z nich je funkce Drop, která přidává úložiště pro snadnou synchronizaci dat mezi prohlížeči na různých počítačích. Funguje na principu drag-and-drop a to, co si uložíte na PC, pak můžete vyvolat na smartphonu a naopak.



Další novinkou je také generátor umělých obrázků. Funkce Image Creator využívá systému AI DALL-E. Stačí jen v pravém sloupci najít ikonku této funkce (pokud tam není, měla by být možné ji přidat přes ikonku plus v pravém sloupci), zadat příkaz v angličtině a po několika sekundách systém "vyplivne" čtyři obrázky na dané téma. Systém si i udržuje paměť několika předchozích žádostí o snímky. Ten lze snadno stáhnout.

chcete např. obrázek fotoaparátu s vodotryskem?



Edge nyní dovoluje základní editaci snímků, které vidíte na internetu, přímo v prohlížeči. Stačí kliknout na obrázek, tam je volba Upravit obrázek. Můžete ho oříznout, upravit jas, expozici, kontrast, sáhnout jasy, prosvětlit stíny, upravit vinětaci, sytost, barevnou teplotu a nádech, dále je tu 15 barevných filtrů a možnost malování do snímku pomocí pera, zvýrazňovače a nechybí ani guma. Vylepšen byl také režim pro úsporu energie, kdy umožňuje automatické úpravy např. v době, kdy dochází baterie notebooku, bez toho, aniž byste museli do prohlížeče a aktivně nastavit úspornější režim.