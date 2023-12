Microsoft nevylučuje bezplatný Xbox Cloud Gaming sponzorovaný reklamami

Hraní počítačových her je oblíbenou kratochvílí mnohých. Možností hraní je spousta, může jít o herní PC, herní konzole, ale také i klasické mobilní telefony. V jejich případě je tu možnost jak hraní přímo na telefonu, tak pomocí cloudových služeb. Sem patří i Xbox Cloud Gaming od Microsoftu. Zástupce společnosti, Tim Stuart, který je CFO divize pro Xbox, se nechal slyšet, že je zde hypotetický scénář toho, že by se tato služba mohla nabízet na některých trzích "bezplatně".



Bezplatné pochopitelně na internetu není skoro nic a pokud člověk službu neplatí přímo, pak jednou z forem platby za obsah a služby může být reklama, a právě ta by se starala o placení za tuto jinak bezplatnou službu. Stuart nastiňuje situaci, který by mohla vypadat např. tak, že by uživateli nabídla 2 hodin streamování hry za 30 sekund reklamy. Říká, že takový model by mohl najít své uplatnění tam, kde herní konzole nejsou příliš rozšířené, ale skoro každý má alespoň mobilní telefon. Příkladem může být Afrika, Indie nebo Jihovýchodní Asie.

Jsou zde ale dva docela závažné detaily, které Stuart nezmínil. Bude stačit rychlost konektivity pro rozumný herní zážitek a zaplatí to taková reklama? Přece jen jde o chudé státy, kde má reklama nižší výnosy než ve vyspělejších státech. Ostatně i to, jak o tom zástupce Microsoftu hovořil, naznačuje, že nejde o něco, nad čím by se nějak vážně uvažovalo a co by se připravovalo. Spíše jde jen o možnost, co nevylučuje do budoucna.



A co vy? Uvítali byste herní cloudovou službu, kterou byste nemuseli platit přímo, ale byla by bezplatná s tím, že by se vám místo toho zobrazovala reklama?