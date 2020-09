Microsoft opravil ve Windows 10 chybu potenciálně ničící naše SSD

Dle serveru HotHardware přitom na danou chybu upozorňovali již Insideři, ale ta přesto zůstala neopravena a dostala se na veřejnost, což nebylo poprvé, co Microsoft svůj proces vychytávání chyb takto zvrtal. A o jakou chybu vůbec šlo tentokrát?

Jde o funkci pro optimalizaci pevných disků a SSD za účelem zefektivnění jejich provozu a chyba byla v tom, že systém si najednou nepamatoval, že optimalizace byla provedena, takže se ji snažil provádět stále dokola, aniž by to bylo nutné. Otázka je, jak velký to mohl být problém.

Windows provádí defragmentaci SSD stejně jako HDD, jak potvrdil Scott Hanselman z Microsoftu na svém blogu . A pokud jde o optimalizace obecně, lze předpokládat, že když ji jednou provedeme a po chvíli ji necháme proběhnout znovu, měla by být jednak dokončena velice rychle, a to bez výrazného přesunů dat a výsledného dopadu na životnost vlivem spotřebování mazacích a zapisovacích cyklů. Čili i kdyby ji systém prováděl stále dokola, nemusel by to být velký problém, i když chyba to samozřejmě je a zaslouží si bezodkladné vyřešení. Ve skutečnosti se optimalizace na postižených PC měla spouštět vždy po rebootu a jednou denně.

To už přišlo v rámci aktualizace KB4571756 a oprava se skrývá pod neurčitým bodem Updates for storing and managing files. Tato aktualizace už je k dispozici v rámci obvyklého Patch Tuesday, takže pokud vám ji systém ještě nenabídl, stačí přimět službu Windows Update, aby se podívala po nových aktualizacích.

Ceny souvisejících / podobných produktů: