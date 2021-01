Microsoft plánuje velké oživení uživatelského rozhraní Windows

Jde o část textu, který se uváděl na stránce careers.microsoft.com (později byl text upraven), prostřednictvím níž firma hledá nové pracovníky. Microsoft mluví konkrétně o nabídce práce v rámci teamu, v němž se bude pracovat na klíčové platformě (Surface) a s OEM partnery. Cílem bude poskytnout celkové vizuální oživení systému Windows, aby bylo zákazníkům jasně ukázáno, že "Windows jsou ZPĚT".

Otázka je, co Microsoft myslí tím, že Windows jsou zpět. Může jít jen o nějaký výmysl bez pořádné pointy, který má jen navnadit potenciálního uchazeče se zkušenostmi s XAML, ale také se pod tím může skrývat mnohem víc, zvláště když firma mluví o celkovém či širokém grafickém oživení. Můžeme jen doufat, že se někdo nerozhodl oprášit Metro, ale časy dotekové mánie jsou snad už pryč.

Stejně tak můžeme doufat, že chystané změny nebudou znamenat to, že se opět budeme muset učit a hledat, jaké nastavení se kde nachází. Dá se říci, že v tomto ohledu by se dala nejvíce ocenit rychlá a komplexní unifikace voleb systému, která je nyní rozdělena mezi klasické Ovládací panely a nové Nastavení, do nějž se jen velice pozvolna přidávají nové funkce, a to podobným tempem, jakým Microsoft kdysi vylepšoval svůj systém pro mobilní telefony.

Můžeme tak čekat změny s menšími obavami, a to i vzhledem k pověstnému rytmu ve stylu Intelovského tick-tock. V tomto případě ale nejde o hardware a střídání nového procesu a architektury, ale o střídání špatných a dobrých verzí systému Windows, přičemž desítky se dají s jejich aktuálním uživatelským rozhraním považovat spíše za dobrou verzi. Microsoft sice tento rytmus už jejich nástupem utnul, ale to neznamená, že se nemůže při přípravách nové verze Windows 10 opět jednou utnout on sám.



Server Windows Central nám přináší nějaké fámy o tom, čeho by se nově pojaté UI systému Windows 10 mělo týkat. Prý je ještě brzy, ale máme počítat se změnami ve Start menu a v Centru akcí, a to po vzoru systému Windows 10X, ovšem s ohledem na desktopy. Dále to mají být změny v Hlavním panelu (Taskbar) a v Prohlížeči souborů. Celkově by ale nemělo jít o nic revolučního, ale spíše o evoluci pro nový Fluent Design.

