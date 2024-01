Microsoft po 30 letech mění klávesnice, dostanou klávesu pro AI Copilot

Microsoft natolik věří novým systémům a své AI Copilot, kterou můžete využívat např. v prohlížeči Bing, Microsoft 365 nebo mobilních aplikacích pro Android i

Umělá inteligence bere celý svět útokem anatolik věří novým systémům a své AI, kterou můžete využívat např. v prohlížeči Bing, Microsoft 365 nebo mobilních aplikacích pro Android i iOS , že si po necelých třech dekádách od zavedení klávesy Windows na klávesnice připravil další změnu. Tentokrát půjde o klávesu Copilot pro vyvolávání jeho systému umělé inteligence. AI je v poslední době velkým tématem, na který reagují i výrobci hardwaru. Ti totiž do svých procesorů postupně zavádějí nové a lepší akcelerátory pro běh AI algoritmů a nejde jen o mobilní čipy Qualcomm a jeho konkurenci, ale i tradiční firmy jako Intel a AMD.

Klávesu Copilot budeme na nových počítačích nacházet vedle pravého Altu a bude to již velmi brzy. Měly by jí být vybaveny mnohé nové počítače s operačním systémem Windows 11, které se během následujících dní představí na veletrhu CES 2024. Po stisku klávesy by měl vyjet Copilot integrovaný do Windows 11, který pomůže s odpovídáním na dotazy. Není-li Copilot v konkrétní zemi zatím podporován, vyjede standardní vyhledávání ve Windows.