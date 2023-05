Microsoft podepsal s Helionem smlouvu o dodávce jaderné fúzní energie od 2028

Společnost Microsoft chce do roku 2030 kompletně přejít na elektrickou energii bez uhlíkových emisí a být uhlíkově neutrální (zde je nutno říci, že každá elektrárna má uhlíkové emise, minimálně aspoň ve své výstavbě). Jedním ze zdrojů energie by se měl stát projekt společnosti Helion Energy. Ta by měla od roku 2028 začít dodávat Microsoftu elektrickou energii o výkonu 50 MW. Má to ale jeden háček, a to opravdu obrovský. Tato elektřina by měla pocházet z fúzního reaktoru. Zde připomeňme, že jaderná fúze se vyvíjí už mnoho desítek let a v podstatě jsme stále ve stavu, kdy "bude za 20-30 let". To si ale v Helion Energy nemyslí a spuštění fúze vidí už za pouhých 5 let, čemuž se nechce věřit.



Zde připomeňme, že teprve nedávno (v prosinci 2022 ) se povedlo poprvé spustit jadernou fúzi, která vyrobila více energie, než spotřebovala. Ale i tady to mělo obrovský háček. Lasery pálily s energií 2,05 MJ, přičemž z reaktoru byl výstup 3,15 MJ, což je na první pohled famózní výsledek. Jenže aby tyto lasery dosáhly oněch 2,05 MJ, muselo do nich být dodáno 300 MJ. Jinak řečeno, 99 % energie se vyhodilo, tedy energetický "zisk" pokryl jen 1 % nákladů. Jenže, aby takové zařízení bylo elektrárnou, potřebuje překonat 100 %. Toto je prozatím mrhání energií.

Reaktor od Helion Energy nevyužívá laserovou metodu jako výše zmíněný reaktor, spíše je blíže tokamakům, které pracují s magnetickým polem a plazmatem. Její plazmový akcelerátor využívá dva ne příliš běžné izotopy, deuterium (těžký vodík) a helium-3 (tralfium). V případě deuteria jde o cca 0,016 % vodíku, v případě helia-3 je to ještě horší, tam jde o pouhopouhých 0,00014 %. Před společností tak stojí hned několik problémů a cílů s dosti nízkou pravděpodobností úspěchu. Nejenže je potřeba zajistit, aby se fúze vůbec povedla a bylo možné získat onu energii (přestože už existuje 6 prototypů, které dosáhly oné teploty, teprve 7. prototyp by měl získávat energii z reakce), také je nutné, aby tato reakce opravdu vyrobila více energie, než kolik spotřebuje, a to včetně pokrytí všech dalších vstupů, také je potřeba vyřešit, kde vůbec vzít onen těžký vodík a helium-3, které jsou velmi nedostatkové, a jestli se toto vše zázrakem povede, ještě to celé postavit do slibovaných pouhých 5 let.

Princip reaktoru je ten, že se na obou stranách reaktoru zahřívá plazmata, pomocí magnetů se rozpohybují směrem do centra reaktoru, a to rychlostí přes milion mil za hodinu (1,6 mil. km/h). Ty se srazí ve fúzní komoře, vzroste magnetické pole a stlačené plazma dosáhne teploty 100 milionů °C. Dojde k jaderné fúzi a uvolnění energie do kondenzátorů, přičemž energie může být použita k dalšímu cyklu zahřátí plazmatu, jeho magnetickým rozpohybováním a tak pořád dokola. Celý cyklus má probíhat v řádu milisekund.

Věříte, že se tento opravdu velmi optimistický plán povede naplnit, nebo bude Helion platit Microsoftu smluvní pokutu za nedodržení závazků?