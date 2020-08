Microsoft potvrzuje, Xbox Series X v listopadu, ovšem Halo Infinite se odkládá

Xbox One X přijde na trh v listopadu, to jsme věděli už dříve, ale je dobré to mít potvrzeno. Ostatně to je plně v souladu s tím, jak Microsoft vypouštěl na trh všechny předchozí generace, a to až na Xbox One S, která ale představovala jen mírné vylepšení původní One.

První Xbox přišla na trh 15. listopadu 2001, o čtyři roky později následovala Xbox 360, a to 22. listopadu 2005 a ve stejný den o osm let poté Microsoft už představil Xbox One. Ta byla 7. listopadu 2017 podstatně vylepšena pomocí mnohem výkonnější Xbox One X a nyní tak očekáváme Xbox Series X (Anaconda ) a S (Lockhart). A právě Xbox Series S by měl Microsoft ještě představit během příštích týdnů.

Co se však týče Halo Infinite, tato hra byla odsunuta až do příštího roku, a to pochopitelně kvůli pandemii koronaviru, alespoň dle oficiálního zdůvodnění. Vývojáři tak potřebují na dokončení hry více času. Z vyjádření Chrise Lee na Twitteru se ale už nedozvíme nic vůbec nic bližšího, neboť to jako obvykle mluví o těžké práci, nadšení, odhodlání, podpoře komunity, atd.

Nicméně Microsoft slibuje, že na nových Xbox si hned po jejich vypuštění na trh budeme moci zahrát tisíce her zasahujících do čtyř generací. Ještě během tohoto roku to pak bude více než 100 titulů určených či většinou spíše jen optimalizovaných pro Xbox Series X. Některé pak nabídnou hardwarově akcelerovaný ray tracing přes DirectX, až 120 FPS/Hz, rychlé nahrávání a také funkci Quick Resume, která umožní velice rychle nahrát uloženou pozici různých her.

Ceny souvisejících / podobných produktů: