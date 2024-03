Microsoft představil DirectSR pro snadnější implementaci upscalingu

Na letošní GDC (Game Developers Forum) společnost Microsoft představila technologii DirectSR (Direct SuperResolution), což je API DirectX, které vývojářům umožní snadnější implementaci různých metod upscalingu. Nejde tedy o nějakou novou metodu upscalingu od Microsoftu, jež by měla konkurovat těm, které už existují. Ke vzniku došlo ve spolupráci se všemi hlavními výrobci desktopových CPU a GPU, tedy s AMD, Intelem a Nvidií. Podporu tak přišli svou přítomností vyjádřit i jejich zástupci, Rob Martin z AMD a Wessam Bahnassi z Nvidie. A můžeme zmínit i Jasona Paula, viceprezidenta marketingu platformy GeForce, který zdůraznil význam technologie DLSS a uvedl, že je dostupná už pro více než 400 titulů a její popularita nadále roste.

Shawn Hargreaves, vedoucí vývoje v divizi Microsoftu zaměřené na Direct3D, představil DirectSR ve čtvrtek 21. března, zatímco zdůrazňoval dlouhodobé cíle DirectX. Ty spočívají v poskytování nástrojů vývojářům, které usnadní a zefektivní vývoj nejen her, ale i dalších aplikací. Jako příklad potřeby jednoduché integrace různých metod upscalingu zmínil i hru Starfield, u které ještě dlouho po vydání chyběla podpora DLSS i FSR (hra byla vydána 6. září 2023, ale podpora pro DLSS od Nvidie byla přidána 20. listopadu 2023, zatímco podpora pro FSR 3 od AMD a XeSS od Intelu až 20. února 2024).

Pointa DirectSR totiž spočívá v odstranění nutnosti implementovat podporu každé technologie zvlášť, což ušetří čas vývojářů, rozšíří kompatibilitu a zlepší uživatelskou přívětivost. Coby základní algoritmus v DirectSR se Microsoft rozhodl využít FSR 2.2 od AMD, jež byla navržena jako univerzální shader a funguje na jakékoli grafické kartě s podporou Compute Shader 6.2. V případě, že ovladače grafické karty budou podporovat jiné metody upscalingu, bude mít uživatel možnost jejich volby.

Dalším přínosem DirectSR by mělo být to, že pokud u nějaké metody upscalingu dojde k jejímu vylepšení v ovladačích grafické karty, to by mělo být rázem možné využívat ve hrách, jež budou DirectSR podporovat, aniž by museli hru updatovat její vývojáři.

DirectSR tak má velký potenciál, ale jeho nasazení si vyžádá nějaký čas. Microsoft prozatím neoznámil přesné datum uvedení, nicméně předběžná verze by měla být dostupná už v blízké budoucnosti, a to prostřednictvím Agility SDK, což otevře dveře dalšímu testování a integraci DirectSR do nadcházejících herních projektů. Kromě přidání podpory ze strany Microsoftu totiž bude potřeba, aby ji přidali i výrobci grafických karet do svých ovladačů a také vývojáři do jednotlivých her. Zůstává ale otazníkem, jak to bude u DirectSR s podporou technologií jako Frame Generation nebo Ray Reconstruction.