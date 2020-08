Microsoft příští měsíc bez dalších nákladů propojí Xbox Game Pass s xCloud

Předplatitelé služby Xbox Game Pass Ultimate tak získají možnost hrát hry s využitím streamovacího xCloudu, a to v jejich případě za žádné poplatky navíc, což bude jistě vítaná změna. A i když má někdo doma pro své účely výkonnou sestavu, bude moci xCloud využít třeba pro mobilní hraní s využitím svého telefonu, tabletu nebo jiného zařízení, které onen potřebný výkon k dispozici nemá. Je to tak podobné jako hraní her z knihovny Steamu pomocí Remote Play, ovšem s tím, že jde o cloudovou službu, nikoli o streamování z domácího počítače. Zde máte k dispozici přehled hardwaru , který bude možné pro takové hraní využít.

Čili Microsoft spojí Xbox Game Pass Ultimate a Project xCloud do jedné služby a uvádí, že se tak snaží odstraňovat bariéry.

Služba bude spuštěna konkrétně 15. září v podobě betaverze a pro hraní na telefonu či tabletu s Androidem bude k dispozici více než sto her. Microsoft také slibuje, že v případě her od Xbox Game Studios budeme mít možnost si zahrát hned, jak dané hry přijdou na trh. Využít pak můžeme různé ovladače včetně Xbox One Bluetooth Wireless či PlayStation DualShock 4 nebo jiné od firem 8BitDo, Nacon, PowerA a Razer. xCloud by měl být ale k dispozici i pro PC

A pokud jde o celý ekosystém Xboxu, pokud jej využíváte v rámci svého herního profilu, pak samozřejmě platí, že ten bude využit i v rámci streamování na xCloudu včetně nastavení ovladačů, uložených her či seznamu přátel. Jinak by to ostatně bylo těžko použitelné řešení.

My můžeme být navíc rádi, že v rámci prvotního spuštění kombinace obou služeb se Česká republika i Slovensko dostávají do úvodní várky 22 zemí, které dočkají této možnosti. Pro řadu lidí to navíc může být velice levné hraní, když si vezmeme, že tříměsíční Xbox Game Pass Ultimate můžeme získat i za sedm či osm set korun, takže roční hraní nás bez potřeby řešit výkonný herní hardware a pořizování her vyjde na cenu slabšího procesoru či grafické karty.

Je ale na každém, aby si spočítal, zda se mu taková věc vyplatí.

