Microsoft řeší pády Windows 10 při použití nástroje chkdsk

chybách Windows 10 můžeme číst každou chvílí, až by se mohlo zdát, že v tomto operačním systému nic nefunguje. Ve skutečnosti se většinou jedná o problémy malého rozsahu, které postihnou pouze velmi úzký počet uživatelů. Přesto může v některých případech jít o kritické chyby. Nedávno objevená závada se týká nástroje pro kontrolu a opravu disku chkdsk, který umožňuje předcházet problémům s diskem a zabránit třeba ztrátě dat. Tentokrát ovšem mohlo spuštění této aplikace přes příkazový řádek způsobit uživatelům více problémů, než kdyby kontrolu disku neprováděli.

Závada se týká dvou nedávných aktualizací KB4592438 d KB4586853, které vyšly pro Windows 10 ve verzích 2004 a 20H2. Krátce poté, co se na internetu objevily nespokojené reakce některých uživatelů, potvrdil tento problém také samotný Microsoft. Americký gigant uvedl, že problém ovlivňuje pouze malý počet počítačů. Pokud uživatel spustí nástroj chkdsk s parametrem /f, který umožňuje aplikaci rovnou opravovat nalezené chyby disku, může dojít k pádu operačního systému a zobrazení obrazovky smrti s kódem chyby „NTFS FILE SYSTEM“. Zdá se, že během kontroly disku dojde k poškození souborového systému, a tak uživatel nemá možnost systém znovu nastartovat.

Naštěstí Microsoft přišel s rychlým řešením. Vydal opravu této chyby, která je instalována automaticky bez nutnosti, aby uživatel prováděl aktualizaci ručně nebo přes nástroj Windows Update. Oprava vyšla včera a měla by být dostupná do 24 hodin pro všechny koncové uživatele. Pro jistotu je doporučeno provést restart zařízení, který by mohl aktualizaci urychlit. Microsoft také doporučil uživatelům, kteří po pádu nemohou znovu spustit Windows 10, aby postupovali následovně:

Po několika neúspěšných startech systému by se měla zobrazit Konzole pro zotavení.

Zvolte Pokročilé možnosti a ze seznamu vyberte Příkazový řádek.



V příkazovém řádku následně zadejte: chkdsk / f.



Po dokončení skenování zadejte: exit.



Následně by se mělo zařízení normálně spustit (pokud by se opět otevřela konzole pro zotavení, stačí vybrat možnost Konec).

Tento postup je určen domácím uživatelům. Podnikové počítače zasažené touto chybou mohou být opraveny instalací a konfigurací speciální skupinové politiky (group policy).

Aktualizace KB4592438 podle dostupných informací může způsobovat i další potíže. Kromě chyb při instalaci, které se staly v případě updatů Windows 10 skoro tradicí, si někteří uživatelé stěžují také na problémy s výkonem (především nezvykle vysokou zátěž CPU, ale také RAM).

Ceny souvisejících / podobných produktů: