Microsoft se chlubí, prohlížeč Edge za měsíc uživatelům ušetřil 274 PB RAM

Mnoho lidí má neustále otevřený prohlížeč, v němž jsou desítky otevřených panelů, ve kterých se sotva vyzná. To pochopitelně spotřebovává větší množství paměti RAM, což ve výsledku zpomaluje počítač. Microsoft nicméně do svého prohlížeče Edge od ledna zabudoval funkci uspávání nepoužívaných panelů a naměřil, jak moc to ve výsledku pomohlo. Za posledních 28 dní takto bylo uspáno 6 miliard panelů a celkem šlo o ušetření 273,7 PB dat z paměti RAM počítačů uživatelů.



Když to podělíme, v průměru se tak u uživatelů prohlížeče Edge snížilo množství spotřebované RAM na otevřený panel o 39,1 MB. Vzhledem k množství panelů to může být v mnoha případech dost významné množství. Takto se ve výchozím nastavení uspávají panely, ke kterým nebylo přistoupeno v posledních 2 hodinách. Připomeňme ještě, že Edge se nedávno stal druhým nejpoužívanějším prohlížečem a předběhl Safari od Applu.