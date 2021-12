Microsoft SpaceEye dokáže pomocí AI prohlédnout skrz mraky

Technologie SpaceEye se stala součástí cloudu Microsoft Azure a konkrétně rozšíření Azure Space. Využívá umělou inteligenci, která dokáže z fotografií odstranit mraky, a to na základě radarových dat z Synthetic Aperture Radar (SAR), který se uplatnil také v misi Sentinel-1 (program Copernicus evropské ESA ). Pomocí radaru se vytvoří jakýsi podklad potřebný k tomu, aby se AI mohla následně zorientovat a aby pak s využitím starších fotografií rekonstruovala podobu krajiny, která se může v podstatě i celá nacházet pod neprůhlednými mraky. A zde by se tak už dalo namítnout, že SpaceEye si v podstatě vymýšlí a domýšlí, čili výsledek neukazuje realitu. To je pravda, ale záleží také na tom, co od výsledku očekáváme.