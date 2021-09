Microsoft společně s Windows 11 vypustí i nové Office 2021

Nástup operačního systému Windows 11 byl ohlášen na 5. října, čili právě v ten den se dostanou na trh také nové Office 2021, které mají zahrnovat přinejmenším většinu moderních funkcí z cloudové verze Office 365. Ostatně již letos v únoru Microsoft uvedl, že Office 2021 pro uživatele a malé firmy přijdou na trh ještě letos.

Zatím jsme se ale nedozvěděli, jaké budou ceny, nicméně právě v únoru Microsoft prozradil , že neplánuje žádnou změnu cen. Čili dle toho by nejlevnější verze Office 2021 pro studenty a domácnosti s Wordem, Excelem a PowerPointem (dle očekávání) měla přijít na 150 dolarů, ale lze očekávat, že cena se bude jako obvykle velice lišit na základě toho, od koho si svůj klíč pořídíme.

Microsoft také chystá Office 2021 pro PC i Mac, nezapomene dokonce ani na 32bitovou verzi a plánuje tento nový kancelářský balík podporovat po dobu příštích pěti let. Otázka ale je, co všechno v něm bude zahrnuto, ostatně Microsoft má jistě velký zájem spíše na tom, aby své zákazníky přiměl k placení předplatného za Office 365, než aby si ti jednorázově zaplatili za software.

Napovědět nám může to, co firma prohlásila o Office 2021 LTSC (Long Term Servicing Channel). Tato verze bude v rámci Excelu podporovat třeba Dynamic Arrays či XLOOKUP, bude tu tmavý režim či výkonnostní vylepšení v aplikacích Word, Excel, Outlook i PowerPoint. Nebude tu ale podpora cloudových funkcí, jako je spolupráce více osob na stejném dokumentu v jednom čase nebo různé AI funkce. Verze LTSC mají být také na rozdíl od základních verzí zdraženy, a to asi o 10 procent.

Vedle toho nové Office nebudou dodávány s klientem Skype for Business, který bude možné stáhnout z Microsoft Download Center. Namísto něj bude mít Microsoft Teams a stále tu bude i OneNote.

