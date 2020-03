Microsoft spustil interaktivní mapu nakažených koronavirem po světě

Bing je proti Googlu na poli internetových vyhledávačů spíše otloukánkem s výrazně nižším tržním podílem. Tentokrát ovšem Microsoft zareagoval na potřeby uživatelů rychleji než jeho konkurent. Bing od dnešního dne nabízí na adrese bing.com/covid interaktivní mapu, která přehledným způsobem ukazuje počet nakažených novým typem koronaviru. Uživatelské rozhraní je přeloženo do češtiny a stránka bez problémů funguje na počítačích i smartphonech.

Na webové stránce jsou jak čísla pro celý svět, tak pro jednotlivé státy. Už při prohlížení mapy lze podle velikosti oranžového kruhu odhadnout, jak vysoký je počet nakažených ve srovnání s jinými zeměmi. Z menu na levé straně lze potom vybírat státy seřazené podle celkového počtu potvrzených případů. Statistiky jsou také rozdělené podle počtu aktivních případů, vyléčených a úmrtí. Pro každý stát by měla být k dispozici také videa a důležité zprávy z internetových médií. V době psaní článku ovšem tato funkce nebyla (alespoň v české verzi stránek) k dispozici, případně zobrazovala nerelevantní odkazy. (Video „Hitler se dozvěděl, že koronavirus přišel do Čech“ sice může pobavit, ale pro návštěvníky hledající seriózní informace asi bude k ničemu.)

Microsoft uvádí, že jako zdroj informací o počtu nakažených onemocněním COVID-19 používá několik zdrojů včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), Amerických center pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Wikipedie. Zdá se, že data jsou aktualizována i několikrát za hodinu. V případě České republiky byl údaj o počtu nakažených v době psaní článků přesný. Ještě dnes by svou stránku zaměřenou na pandemii koronaviru měl spustit také Google. Návštěvníci by na webu měli informace o ohnisku šíření nákazy včetně rad, najít jak zabránit nakažení a odkazů na místní zdroje.

