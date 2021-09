Microsoft spustil streamování her už i na PC v aplikaci Xbox

Služba Xbox Cloud Gaming pro PC tak byla asi měsíc k dispozici v betaverzi pro Insidery, ovšem nyní už si ji může v určitých zemích včetně České republiky a Slovenska užít každý, kdo má PC s Windows 10, kompatibilní herní ovladač, předplatné Xbox Game Pass Ultimate a samozřejmě také příslušně dimenzované internetové připojení, kde jde především o download a odezvu.

Microsoft nám také nyní sděluje, komu a kdy by se tato služba konkrétně mohla hodit. Jde například o případ, kdy bude naše domácí konzole nebo jen televize s napojenou konzolí obsazena někým jiným, dále se může hodit na cestách a pak samozřejmě i v případě, kdy nevlastníme žádnou konzoli a ani PC, jehož specifikace by stačily na provoz náročnějších her.

V takových případech může být řešením využití nové verze aplikace Xbox (dříve bylo možné přistupovat k Xbox Cloud Gaming pomocí webového prohlížeče). K dispozici pak bude celá knihovna her služby Xbox Game Pass.

Nová aplikace Xbox také umožní využít funkci Remote Play, která může spíše přijít vhod v případě, kdy někdo jiný využívá televizor s napojeným Xboxem, ale ten samotný zůstává k dispozici. Můžeme si z něj totiž nechat streamovat hry přes síť, a využít tak jinde umístěný monitor, projektor či jiné zařízení. Nyní již Remote Play podporuje také nejnovější Xbox Series X a S.

Microsoft rovněž samozřejmě nabídne stejné funkce i v rámci aplikace Xbox pro Windows 11, ačkoliv nyní tyto novinky ohlásil pouze pro Windows 10. Je to ale pochopitelné, když jedenáctky ještě nejsou na trhu, přičemž Remote Play se již objevil v testovacích verzích Windows 11.

Ceny souvisejících / podobných produktů: