Microsoft Store nabídne volnost při instalaci her, budou i modifikace

Jedná se tak o hry stažené a instalované pomocí obchodu Xbox na PC, jejichž data si tak budeme moci nechat uložit na libovolné místo, což samozřejmě není nic nevídaného, co bychom v jiných obchodech nenalezli. Microsoft tak tímto krokem spíše jen dohání nabídku konkurence, i když například v případě Steamu a jeho SteamLibrary nejde o uživatelsky nepřívětivější systém. Ale teprve uvidíme, co konkrétního Microsoft vůbec přinese a zda bude opravdu možné si snadno pro každou hru vybrat konkrétní instalační složku, kde bude pouze ta bez dalšího balastu, ale z doprovodného videa lze tušit, že by to tak být mohlo.

Dnes jsou také složky se samotnými herními daty uzamčeny, čili to pak znesnadňuje pokusy o modifikování her, čili prostě o použití modů, kde obvykle jde o pozměnění herních dat nebo alespoň doplnění nových, s nimiž hra bude pracovat. Právě toto omezení také padne, neboť instalační složky her budou odemknuty.

Ale teprve uvidíme, jak to celé bude fungovat. Megan Spurr a Jason Beaumont z Microsoftu zatím ve videu předvedli jen to, jak je možné vybrat si libovolnou složku pro instalaci hry v rámci systémového disku C. Bude ale možné nainstalovat si vybranou hru třeba na externí disk, což nabízí vedle Steamu i Epic Games Store?



Dle Microsoftu by tato funkce měla být nabídnuta už "brzy", přičemž nyní ji už mohou v rané verzi postupně testovat Insideři, takže už to opravdu nebude dlouho trvat a uvažovat bychom mohli třeba o příštím Patch Tuesday.

Ceny souvisejících / podobných produktů: