Microsoft uvádí FPS Boost pro násobné FPS starších her pro Xbox

Jedná se tak pochopitelně o funkci, která je určena pro nové konzole Xbox Series X a Series S, jež mají k dispozici potřebný výkon na to, aby mohly provozovat starší hry při násobcích někdejší uzamknuté snímkovací frekvence. Teoreticky by na něco z toho mohla stačit i starší Xbox One X, ale Microsoft se nyní už pochopitelně zaměřuje přednostně na nové modely.





Jde tak o funkci navazující na zpětnou kompatibilitu mezi novými konzolemi a starými hrami, respektive FPS Boost přímo patří mezi celý toolkit pro zpětnou kompatibilitu. Prozatím jde také jen o podporu několika her, ovšem Microsoft chce FPS Boost podporovat dlouhodobě, čili seznam se bude rozšiřovat.

FPS Boost má za úkol zdvojnásobit, anebo rovnou zečtyřnásobit snímkovací frekvenci starých her uzamčených na 30 FPS, čili půjde ve výsledku o 60 či 120 FPS. K tomu firma potřebovala podporu samotných herních vývojářů, respektive si lze představit, že to bude především jejich práce, což znamená, že se těžko kdy dočkáme široké podpory všech starších her.

První tituly, které FPS Boost podporují, jsou Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 a Watch Dogs 2, přičemž cílová FPS budou záviset na konkrétní hře, verzi konzole a samozřejmě i na tom, co zvládne náš monitor či televizor. Další detaily se dle tiskovky Microsoftu dozvíme někdy později na jaře.

Až bude funkce FPS Boost k dispozici, bude zpřístupněna v menu Manage Game vedle možnosti aktivovat Auto HDR. A jak je vidět na následujícím obrázku, hry samotné nám po stisknutí tlačítka Xbox na ovladači ihned ukáží, zda mají FPS Boost zapnutý.

A máme tu ještě jednu xboxovou novinku, a sice nový Xbox Wireless Headset . Určen je pro nové konzole, starší Xbox One i PC s Windows 10. Využívá rozhraní Bluetooth i Xbox Wireless a nabízí funkci pro odrušení komunikace, aby vynikl lidský hlas, automatické vypnutí mikrofonu (když do něj zrovna nemluvíme), příslušné kruhové ovladače a výdrž na jedno nabití kolem 15 hodin.

Microsoft mluví o lehkém provedení, i když jde o 312 gramů a konkrétně pak o rozhraní Bluetooth 4.2+ a dobíjení či přímém napojení přes USB C. Obě bezdrátová rozhraní navíc mohou fungovat současně, čili je možné mít headset napojený třeba na Xbox a přes Bluetooth poslouchat hudbu z telefonu.

Headset bude k dispozici od 16. března za doporučených 99 USD.



Ceny souvisejících / podobných produktů: