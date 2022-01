Microsoft už přestal vyrábět své Xbox One

Microsoft v případě generací PS4/Xbox One jednoznačně tahal za kratší konec, čili svých Xboxů prodal výrazně méně než Sony a vypadá to, že to bude podobné i v případě generací PS5/Xbox Series S/X. Právě v tom by se dala vidět i možná příčina toho, že Xbox One se již nevyrábí, alespoň dle informací The Verge , neboť nové Xbox Series by měly být méně žádané než PS5, a tedy i dostupnější. Jaká je realita v našich obchodech?





Xbox Series X je na tom v českých obchodech podobně jako plnotučná PS5, čili za doporučenou cenu ji skladem neseženeme, ale když jsme ochotni jít mírně nad 15 tisíc, můžeme ji mít hned. Skladové PS5 jsou tedy ještě trošku dražší.

Jiné je to ale v případě slabší Xbox Series S, která je za doporučenou cenu (čili cca 7300 Kč) k dostání zcela běžně, takže by asi ani nemělo smysl nabízet staré Xbox One. A ty také už na českém trhu v žádné podobě v podstatě nenajdeme, leda by šlo o nějaký zapomenutý kus.

Informaci o ukončené výrobě všech Xbox One přitom pro zdroj už potvrdila Cindy Walker (Senior Director, Xbox Product Marketing), dle níž tak Microsoft učinil ve snaze se už plně soustředit na výrobu Xbox Series X / S.

Microsoft si přitom dle kolujících fám už má chystat oprášenou verzi nové Xbox Series S, a to prý se 6nm APU. Těžko říci, co by to mělo přinést, ale vypadá to, že výhody v případě výkonu tu nebudou spíše žádné. Možná by taková konzole mohla mít o trošku nižší spotřebu a spíše pak půjde o snahu ji zlevnit o pár desítek dolarů. Uvidíme.



