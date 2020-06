Microsoft v červenci obnoví volitelné aktualizace Windows 10

Koronavirová krize se v uplynulých měsících dotkla i softwarové podpory některých produktů. Plán aktualizací svého webového prohlížeče Chrome musel změnit Google, zatímco Microsoft omezil updaty pro Windows 10 . V březnu americká společnost oznámila, že s účinností od května pozastaví všechny volitelné aktualizace svých podporovaných operačních systémů. Místo toho vývojáři soustředili své síly na bezpečnostní záplaty. Cílem bylo usnadnit situaci firmám a jejich zaměstnancům, kteří velmi často pracují na home office, a problémy s aktualizacemi Windows by byly to poslední, co by potřebovali. Můžeme navíc předpokládat, že i samotný Microsoft se potýkal s nižším počtem vývojářů a možná nižší efektivitou, než si všichni zvykli na práci z domova.