Microsoft vydal první Windows Feature Experience Pack. Co obsahuje?

Windows 10 jsou „posledním OS“ od Microsoftu, takže místo nástupce se budou vývojáři dlouhodobě starat o tuto verzi. Zatímco aktualizace zabezpečení a opravy chyb vychází každý měsíc, nové funkce jsou zpravidla přidávány jen dvakrát ročně prostřednictvím větší aktualizace – tzv. Feature Updatu. Ani jedna z letošních aktualizací nepřinesla nic zásadního, ta jarní se navíc kvůli problémům zpozdila až do konce léta. Microsoft ovšem hledá způsoby, jak dostat nové funkce k uživatelům rychleji a flexibilněji. V budoucnu bychom tak na změny nemusely čekat pokaždé půlrok, ale některé z nich by byly distribuovány prostřednictvím menších balíčků.

První Windows Feature Experience Pack vyšel tento týden, a prozatím se jedná o test, zda se tento proces osvědčí. Pokud ano, můžeme tyto balíčky očekávat častěji, Navíc by měly být také obsáhlejší, co se týče počtu novinek. Windows Feature Experience Pack 120.2212.1070.0 totiž přidává pouze dvě funkce. Zaprvé se jedná o možnost vytvořit výstřižky obrazovky vytvořené pomocí vestavěného nástroje ve Windows (aktivuje se klávesovou zkratku Win + Shift + S) a rovnou je vložit do libovolné složky v Průzkumníku Windows. Na tabletech 2 v 1 s dotykovým displejem lze nyní aktivovat režim rozdělené klávesnice i při orientaci na výšku (dosud byla tato funkce dostupná pouze při otočení na šířku).

Tím seznam novinek končí. Pokud si chcete stáhnout první Windows Feature Experience Pack, musíte být přihlášeni do programu Insiders, kde je aktualizace distribuována prostřednictvím kanálu beta. Na počítači přitom musíte mít nainstalovaný „October Update 2020“ (neboli verzi 20H2) s poslední kumulativní aktualizací 19042.662. Pokud tyto podmínky splňujete, můžete si balíček nových funkcí nainstalovat přes službu Windows Update. V případě, že se neobjeví žádné nečekané problémy, se výše uvedené funkce později dostanou do stabilních sestavení Windows 10.

Windows Feature Experience Pack překvapivě přichází v době, kdy Microsoft omezil ostatní aktualizace svého operačního systému. V prosinci totiž nebudou vycházet volitelné updaty, které jsou označovány jako „Preview“ – k nim se vývojáři vrátí zase v lednu 2021. Před koncem letošního roku vyjde pouze aktualizace zabezpečení v rámci Patch Tuesday, tedy druhé prosincové úterý. V minulosti se objevila spekulace, že by Windows 10 měly od příštího roku dostávat jen jednu velkou aktualizaci ročně. Takový rozvrh by nyní dával větší smysl, neboť řadu menších funkčních změn by mohl Microsoft distribuovat právě prostřednictvím představených balíčků.

Ceny souvisejících / podobných produktů: