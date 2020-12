Microsoft vytvořil ošklivé svetry s Windows 95, XP či Malováním

Na svetry s vánočními motivy zapomeňte, letos totiž frčí pletené kousky s motivy Windows. Alespoň mezi fanoušky Microsoftu, kteří si exkluzivní kolekci #WindowsUglySweater rozebrali za pár hodin. Americký softwarový gigant sice nabízel „ošklivé“ svetry již v minulosti, ale pouze pro své skalní fanoušky. Tentokrát se tyto neobvyklé módní kousky objevily v oficiálním obchodě Xbox Gear, kde ovšem většina z nich nevydržela ani den. Omezený počet kusů totiž zákazníci velmi rychle vykoupili.

Kolekce obsahovala hned tři designy inspirované legendárními produkty od Microsoftu: Malováním, Windows XP a 95. První ze svetrů obsahuje motivy spreje, kapátka a dalších ikon ze známého grafického editoru, který chtěl Microsoft v roce 2017 definitivně odstranit z Windows, ale po odporu zákazníků od tohoto kroku ustoupil. Nechybí dokonce ani tlačítko nabídky Start.

Další ze svetrů (vlastně loňský model) připomíná Windows XP, jeden z nejpopulárnějších operačních systémů všech dob. Modro-zelené provedení evokuje výchozí pozadí s krajinkou, okolo se nachází také motiv kurzoru myši. Svetru ovšem dominuje velké logo Windows, stejně jako v případě posledního kousku z kolekce inspirovaného Windows 95 v modro-bílém provedení. Všechny tři svetry byly dostupné ve velikostech SM až 3XL.

Aktuálně jsou vyprodané všechny varianty i velikosti. Není ovšem vyloučeno, že má Microsoft ve skladu připravenou ještě další várku svetrů. Na stránkách můžete vyplnit e-mail, na který vám přijde upozornění v případě opětovného naskladnění produktu. Velmi jistě se svetry objeví na eBay a podobných platformách. Přece jen omezený počet kusů vždy dává prostor pro překupníky, kteří potom mohou nedostatkové zboží prodávat za vyšší ceny.

V oficiálním e-shopu Xbox Gear stál svetr 70 dolarů, v přepočtu 1 500 Kč. K tomu si Microsoft účtoval dalších 26 dolarů, tedy asi 570 Kč, za dopravu do EU. Pokud k tomu připočítáme ještě DPH a případně další poplatky, vystoupá cena svetru dost vysoko. Zákazníci mohou mít hřejivý pocit nejen ze samotného svetru, ale také proto, že podpořili dobrou věc. Z každého prodaného kusu totiž Microsoft věnuje 20 dolarů neziskové organizaci Girls Who Code, která usiluje o snížení genderových rozdílů v IT. Podporuje proto vzdělání žen v oblasti programování.

Microsoft začal „ošklivé“ svetry nabízet neveřejně poprvé v roce 2018. Loňská verze svetru s motivem Windows XP byla doručována v obalu, který připomínal původní krabicovou verzi operačního systému.

