Microsoft Windows 95 oslavil 25 let existence

Je to už čtvrt století, co byl představen přelomový operační systém Microsoft Windows 95. Byl představen 24. srpna 1995 a přinesl spoustu nových technologií. Bývalý inženýr Microsoftu Rico Mariani se rozpovídal o historickém kontextu jeho vzniku a o tom, proč byl takový, jaký byl. Zásadní bylo to, že do té doby počítače běžely na různých nadstavbách DOSu nebo Windows 3.1 a podobných, které byly dle jeho slov příšerné. Spousta věcí běžela bez ochrany paměti ve sdílených adresních prostorech, což se týkalo i kritických ovladačů. Pak nebylo divu, že v podstatě jakákoli aplikace mohla při svém pádu úplně odstavit celý systém a bylo potřeba jej restartovat. Také instalace hardwaru do systému byl hotový porod.



Windows 95 přinesl poněkud odlišný přístup, ale jak říká Mariani, zdaleka nebyl dokonalým systémem. Microsoft měl dle jeho slov kapacity a schopnosti na to, aby vytvořil lepší systém, ale neudělal to (k tomu měl mnohem blíže vytvořením systému Windows NT). Nebylo to z nějaké lenosti, ale vše vyplývalo z toho, že aby byl Windows 95 úspěšný, musel obsahovat mnoho kompromisů. Na jednu stranu to byla zpětná kompatibilita se starými aplikacemi typu Win16 včetně ovladačů a na druhou stranu kompatibilita právě s novými aplikacemi Win32 a systémem Windows NT. Tedy měl obsahovat schopnost izolace adresních prostorů, podporu vláken, Plug and Play a podobně. To se očividně povedlo. I když bylo množství kompromisů doslova hrozivě vysoké, dle Marianiho to výborně fungovalo. Za první den bylo prodáno přes milion kusů nového systému a během prvního roku pak přes 40 milionů.

Windows 95 tak poměrně rychle přinesl konec kartám ISA, hodně brzy se přešlo i na P&P a byl podstatně menší problém s přerušeními (IRQ), výrazně se snížila potřeba hrabat se v souborech autoexec.bat nebo config.sys, snazší byla i konfigurace hardwaru a mnoho dalšího. Důležitost Windows 95 tak byla především v tom, že šlo díky jeho hybridní 16/32bitové architektuře o solidní můstek mezi minulostí a budoucností operačních systémů.

