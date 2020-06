Microsoft začne na všechna PC s Windows 10 rozesílat nový chromiový Edge

Microsoft začal už před několika měsíci postupně rozšiřovat prohlížeč Edge založený na enginu Chromium konkurenčího Googlu, ovšem to činil dosud pomalu a opatrně. Nyní se ale rozhodl, že je čas na široce pojatou aktualizaci, která se tak bude už týkat všech PC se systémem Windows 10. Nejdříve by se ovšem měl nový Edge instalovat na počítače s nejnovější verzí systému a až později na ty starší, a to ve všech případech pomocí Windows Update.

Microsoft se až do roku 2018 snažil konkurovat především prohlížeči Chrome firmy Google, na jehož engine Chromium mezitím přešly některé další známé prohlížeče, jako například Opera. Na konci roku ale Microsoft kapituloval a ohlásil, že verzi Edge s enginem EdgeHTML přestane vyvíjet a namísto toho přijde s Edge založeným na Chromiu, který se ale bude snažit jít vlastní cestou, co se týče funkcí a celkové podoby.

Nový Edge pak Microsoft nabízí už od ledna tohoto roku v rámci aktualizací, ovšem kdokoliv si jej pochopitelně mohl sám stáhnout a nainstalovat ručně. Zajímavé ale je, že lidé provozující poměrně starou verzi Windows 10 1803 (April 2018 Update) získali novou verzi automaticky, a to aby Microsoft prý mohl na jejich vzorku sledovat, jaké případné problémy to přinese.

Nyní už bude nový Edge postupně instalován na všechny verze od 1803 až po letošní 2004 (May 2020 Update) a každý může jednoduše identifikovat příslušnou aktualizaci s označením KB4559309. Půjde tak v podstatě o instalaci zbrusu nového prohlížeče do systému, takže bude třeba v rámci tohoto procesu počítat s přesunem oblíbených stránek, uložených hesel a jiných dat ze starého prohlížeče do nového. To by snad mělo probíhat bez problémů, ale lepší bude se případně pojistit třeba pomocí bodu obnovení systému.

Návrat ke staré verzi po provedení aktualizace na novou také prý nebude možný, alespoň ne oficiální a běžnou cestou.





Ceny souvisejících / podobných produktů: