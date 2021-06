Microsoft zahájil automatickou aktualizaci na Windows 10 21H1

Od 18. května je uživatelům dostupná první větší aktualizace Windows 10 v roce 2021. Ukrývá se pod označením Windows 10 May 2021 Update a posune operační systém na verzi 21H1. Ani po několika týdnech není aktualizace dostupná pro všechny kompatibilní počítače, což je ovšem běžný postup, neboť Microsoft chce zamezit případným problémům. Donedávna bylo možné aktualizaci nainstalovat pouze ručně, a to prostřednictvím nástroje Windows Update. Tato možnost je dostupná pro Windows 10 ve verzích 20H2 a 2004. Zdá se, že většina počítačů již může být aktualizována. Zatím se neobjevil žádná závažná chyba a vývojáři nemuseli vydat ani jeden tzv. safeguard, tj. „stopku“ pro systémy s určitým hardwarem.

Od června ovšem Microsoft pomalu začal s automatickou instalací May 2021 Update. Na některé počítače Windows 10 verze 2004 se už jarní aktualizace nainstalovala automaticky, aniž by tuto možnost museli potvrzovat ve Windows Update. Microsoft na svých stránkách oznámil, že se jedná o první aktualizaci, kde využije strojové učení. Jedná se o první fázi, která je zaměřena především na trénink umělé inteligence. V budoucnu by měla technologie zajišťovat inteligentnější distribuci aktualizací tak, aby se dostaly k uživatelům včas, ale zároveň s minimem chyb. Díky strojovému učení by totiž měly být snáze zachyceny specifické chyby a hned po odhalení zastavena distribuce pro určité konfigurace, které jsou chybou ohroženy.

Strojové učení zasahuje do distribuce aktualizací Windows již od roku 2016, ale nyní by mohla technologie získat zásadní vylepšení a větší vliv. Vzhledem k tomu, že řada kumulativních aktualizací z uplynulých měsíců trpěla vážnými potížemi (např. nefunkční tisk nebo pokles herního výkonu ), nezbývá než doufat, že bude tato technologie úspěšná. Windows 10 verze 21H1 staví na loňské verzi 20H2 (October 2021 Update), proti které přináší jen minimum změn. I to je jeden z důvodů, proč se zatím neobjevily žádné vážné problémy a proč probíhá distribuce relativně rychle (mnohdy trvá měsíce, než Microsoft aktivuje automatické aktualizace). Prozatím jedinou známou chybou je pískající zvuk při používání konfigurace 5.1 v kombinaci s některými aplikacemi a nastaveními, ale tento problém není specifický pro verzi 21H1.

Na druhou stranu nemají uživatelé šanci postřehnout prakticky žádné nové funkce ani vylepšení. Zdá se, že tento update především připravuje půdu pro největší aktualizaci Windows za poslední roky, která by měla vyjít letos na podzim. Zatím je označována jako Sun Valley a přinese i velké změny uživatelského rozhraní.

