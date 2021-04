Microsoft opravil problémy s výkonem ve hrách po posledním updatu Windows 10

Microsoft svou poslední kumulativní aktualizací zase popudil část uživatelů. Ačkoliv byly zaznamenány různé potíže, patrně vůbec nejčastěji se objevovaly stížnosti na pokles výkonu ve hrách. Hráči se setkávali např. se zasekáváním a trháním obrazu. Tyto potíže samozřejmě mohly zcela pokazit zážitek ze hry. Nejjednodušším řešením bylo odstranění aktualizace prostřednictvím služby Windows Update, což doporučil i zástupce firmy Nvidia. Pro uživatele, kteří se rozhodli setrvat na daném sestavení Windows 10, nyní Microsoft konečně přinesl řešení. Jedná se o opravu, kterou by uživatelé neměli vůbec postřehnout, protože probíhá na straně serveru.

Uvedené potíže přinesla kumulativní aktualizace KB5001330, která je distribuována jako povinný bezpečnostní update pro Windows 10 ve verzích 2004 nebo 20H2. To znamená, že je na počítače instalována automaticky, pokud uživatel tuto možnost nepozastavil. Po aktualizaci se změní číslo sestavení operačního systému na 19041.928 nebo 19042.928. Vzhledem k mnoha příspěvkům v internetových fórech a na sociálních sítích si problémů s uvedeným updatem rychle všiml také Microsoft. Na svém webu potvrdil, že uvedené problémy jako klesající snímkovací frekvence nebo zasekávání, postihují malou část uživatelů uvedených sestavení Windows 10.

„Malá skupina uživatelů hlásila nižší než očekávaný výkon ve hrách po instalaci aktualizace KB5000842 nebo novější. Většina uživatelů, kterých se tento problém týká, spouští hry v režimu celé obrazovky nebo bez okrajů a používá dva nebo více monitorů,“ uvedl Microsoft na svých stránkách. A rovnou přináší i řešení uvedeného problému, které bude provedeno prostřednictvím funkce Known Issue Rollback (KIR). S její pomocí může Microsoft vracet jednotlivé opravy v aktualizacích, aniž by si toho uživatel musel všimnout. Zjednodušeně řešeno je část kódu vrácena do stavu před instalací aktualizace, kdy vše ještě fungovalo.

Vše proběhne na straně serveru s využitím služby Windows Update. Změny se projeví po restartování počítače. Oprava problému začala před víkendem a může trvat až několik dnů, než se dostane ke všem uživatelům, kteří si stihli nainstalovat povinný update KB5001330, případně předchozí volitelný update KB5000842. Vzhledem k tomu, že po opravě na straně serveru se nezmění číslo sestavení, musíte si její přítomnost ověřit přes Editor registrů. Web Windows Latest radí otevřít níže uvedené umístění a přesvědčit se, že je součástí položka „EnabledState“:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FeatureManagement\Overrides\4\1837593227

