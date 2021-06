Dočkáme se Windows 11? Podívejte se na „zaoblenou“ aktualizaci Sun Valley

Microsoft s příchodem Windows 10 tvrdil, že jde o poslední verze operačního systému. Jinak řečeno, tato verze bude v budoucnu aktualizována a udržována, ale nebude mít jasného nástupce. Tento týden Microsoft avizoval , že představí „jednu z nejvýznamnějších aktualizací Windows poslední dekády.“ Tím je myšlen update dosud interně označovaný jako Sun Valley. Zatímco dosud se očekávalo, že půjde o Windows 10 verze 21H2, v posledních dnech se objevují spekulace o tom, že americký gigant zvolí jiné označení – dost možná Windows 11: Tím by Microsoft dal najevo, že se jedná o opravdu významný upgrade.

Světlo procházející logem by mohlo naznačovat také duální displej, rozděleno obrazovku nebo jinou nadcházející funkci

Příznivci teorie, že 24. června dojde k představení Windows 11, upozorňují na dvě indicie. Zaprvé oficiální grafika lákající k představení, která ukazuje světlo procházející logem Windows. Na podlaze ovšem vytváří tvar, který neodpovídá samotnému logu rozdělenému na čtyři části. Místo toho by měly stíny na podlaze vytvářet číslovku 11. Kromě toho je tisková konference naplánována na 11:00 východního času (ET). To nemusí být shoda náhod. Otázkou zůstává, zda nám chce Microsoft opravdu naznačit číselné označení operačního systému, nebo se jen snaží zvýšit povědomí o chystaném představení. Připomeňme, že mnohé značky včetně Applu ukrývají do svých teaserů různé indicie k připravovaným produktům.

Ať už se 24: června dočkáme jakékoliv novinky, aktualizace Sun Valley přinese patrně největší designové změny od představení Windows 10. Uživatelské rozhraní by mělo projít různými změnami, z nichž některé byly převzaty ze zrušeného operačního systému Windows 10X . Na první pohled viditelnou změnou by měly být zaoblené rohy oken aplikací (platí pro Win32 a UWP) i dalších prvků.

Zaoblené okraje jsou v současné době populární také např. v mobilních OS nebo v konkurenčním macOS od Applu, ale můžeme si je pamatovat z Windows 7 nebo Windows Vista. S nasazením designu Metro došlo k návratu rohů, které teď další aktualizace zase zaoblí.

V minulosti se objevilo několik ochutnávek aktualizace Sun Valley. Na posledních screenshotech, které by měly pocházet z keynote v rámci nedávné vývojářské konferenci Microsoft Build 2021, si můžeme prohlédnout změny na příkladech aplikací Outlook, Teams nebo Edge. Kromě zaoblených rohů si můžeme všimnout také upraveného okolí tlačítek pro minimalizaci, maximalizaci a zavření okna.

Jak ukazuje screenshot z funkce Zobrazení úloh, modernější vzhled s oblými rohy získá také např. kontextová nabídka vyvolaná pravým tlačítkem myši.

Ceny souvisejících / podobných produktů: