Windows 10 May 2021 Update (21H1): novinky, chyby a další info

Kromě kumulativních aktualizací, které vychází každý měsíc, přináší Microsoft také dva větší updaty Windows 10 každý rok. Obvykle jsou pojmenovány podle měsíce a roku vydání, proto právě teď vychází Windows 10 May 2021 Update . Po jeho instalaci přejdete na Windows 10 verze 21H1 – tedy verzi z první poloviny roku 2021. Distribuce nové aktualizace začala minulý týden, a to pro počítače s Windows 10 verze 2004 či novější. Prozatím je šířena postupně, proto je docela pravděpodobné, že na váš počítač zatím nedorazila. Může trvat dny, týdny nebo dokonce měsíce, než nová verze vyjde pro všechny kompatibilní systémy.

Květnová aktualizace Windows 10 je jedna z nejmenších pololetních aktualizací, které Microsoft vydal. Seznam novinek je tedy velmi krátký a nezahrnuje nic výjimečného, čeho by si většina uživatelů mohla všimnout. Pokud tedy přecházíte z Windows 10 ve verzi 20H2 nebo 2004, nemělo by vás nic mile (a snad ani nemile) překvapit. Poslední tři verze jsou sice dokonce tolik podobné, že budou sdílet stejné kumulativní aktualizace . Pro vývojáře Microsoftu to znamená snadnější proces aktualizace a menší riziko chyb.