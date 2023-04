Microsoft zaplatí pokutu 3 mil. USD za porušení sankcí nejen do Ruska

Kvůli válce na Ukrajině byly na Rusko uvaleny nejrůznější sankce, ale ty nejsou důvodem, proč společnost Microsoft zaplatí přes 3 miliony USD ve vyrovnání kvůli porušování zákazu vyvážení technologií zákazníkům do sankcemi omezených oblastí. Tento případ se totiž týká období mezi červencem 2012 a dubnem 2019. Během této doby měl totiž prodat svůj software a služby celkem 1339 zákazníkům, na které byly v daných regionech uvaleny sankce. Drtivá většina případů se týkala ruských zákazníků, zde šlo o 1252 (93,5 %) uživatelů, ať už šlo o zákazníky individuální nebo o společnosti. Zákazy byly v tomto případě odpovědí na napadení Krymu. Podotkněme, že zde nešlo vždy o sankce na stát, ale na konkrétní subjekty v daném státě.



Microsoft ale nevyvážel své technologie jen do Ruska. Z různých důvodů uvalilo USA sankce i na mnohé jiné země a zákazníky v nich, takže se společnosti povedlo porušit zákazy i v několika dalších regionech. 54 případů se stalo na Kubě, 30 v Íránu a 3 v Sýrii.V zásadě šlo o to, že Microsoft podle úřadů nedostatečně kontroloval, kdo kupoval a aktivoval jeho software a služby přes další poskytovatele (přes třetí strany). Microsoft sice prodával SW a služby poskytovatelům, kterým prodávat směl, ale už dostatečně nekontroloval, kam se jeho licence dostávají dál, přičemž ty se dostávaly subjektům, které kvůli sankcím neměly mít k produktům Microsoftu přístup. Jinak řečeno, měl při aktivaci jeho produktů více hlídat to, kdo ho vlastně aktivuje, a zda nejde o někoho ze zakázaných zákazníků. Nešlo ale vždy jen o nedbalost, samotná ruská pobočka Microsoft Russia se měla aktivně snažit identitu některých těchto zákazníků skrývat, aby se o nich evropské a americké ústředí nedozvědělo.



Microsoft na problém přišel sám a sám ho také nahlásil na příslušné úřady. Pokuta není zrovna vysoká (ostatně sám se nahlásil a spolupracoval, odpovídá také výší příjmů z těchto případů). Office of Foreign Assets Control (OFAC) se s Microsoftem dohodl na zaplacení pokuty ve výši 2,98 mil. USD. Department of Commerce pak přidalo ještě dalších 347,6 tisíc USD, což ho dostává na více než 3,3 mil. USD. Celkem takto měl být prodán software a služby za 12 mil. USD. Abychom to uvedli do kontextu, Microsoft měl za posledního čtvrt roku příjmy 52,7 mld. USD a čistý zisk 16,4 mld. USD. Pokuta má tedy výši příjmů za cca 8 minut, resp. čistého zisku za necelou půlhodinu.