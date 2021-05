Mighty je webový prohlížeč v cloudu. Za přemrštěnou cenu

Aktuálním trendem, který by v budoucnu mohl zcela změnit svět videoher, je jejich streamování z cloudu. Uživatel doma nepotřebuje výkonný herní stroj, ale může si zahrát i na kancelářském notebooku nebo dokonce smartphonu. V budoucnu bychom mohli podobně streamovat i patrně nejdůležitější aplikaci, kterou používáme na svých počítačích – webový prohlížeč. Alespoň v to věří startup Mighty. Jedním z důvodů by měly být i zvyšující se nároky prohlížečů na výpočetní výkon. Tím, že většinu práce přesunete na výkonný cloudový server, nebudete zatěžovat hardware svého počítače. Bez ohledu na to, zda otevřete desítky karet nebo budete sledovat videa ve 4K.

Pro uživatele to znamená nejen ušetřené peníze za upgrade hardwaru, ale díky menší zátěži komponentů také tišší provoz a v případě notebooků dokonce delší výdrž baterie. Naopak neobejdete se bez dostatečně rychlého a stabilního připojení k internetu – Mighty doporučuje rychlost alespoň 80 Mb/s, která rozhodně není standardem. V budoucnu by měla být služba optimalizována tak, aby lépe fungovala s připojením alespoň 20 Mb/s. Vzdálený webový prohlížeč údajně získá gigabitové připojení a bude mít vyhrazeno 16 GB paměti a ekvivalent 16 virtuálních CPU na frekvenci až 4 GHz.

Služba integruje také některé funkce navíc, jako je odstranění souborů cookies a rušivé reklamy, automatické upozornění na schůzky přes Zoom nebo rychlé vyhledávání v Dokumentech Google. Můžeme předpokládat, že kromě upgradu serverů budou přidávány i další doplňkové funkce. Klient je zatím dostupný pro macOS a k jeho využívání potřebujete pozvánku. V cloudu běží webový prohlížeč založený na osvědčeném jádru Chromium. Asi nikoho nepřekvapí, že služba není zdarma. Přesto asi jen málokdo bude chtít platit měsíčně 30 dolarů (skoro 650 Kč bez DPH) za streamování webového prohlížeče. A k tomu ještě dostatečně kvalitní připojení.

Pokud někdo bude ochotný tuto částku platit, pravděpodobně si může dovolit upgrade počítače. Nutno dodat, že cena předplatného zatím nebyla oficiálně potvrzena. V každém případě si Mighty se svou novou službou věří. Obavy může vzbuzovat také bezpečnost. Startup sice tvrdí, že šifruje veškerá data včetně stisků kláves, která jsou potom uložena na virtuálním stroji izolovaném od ostatních uživatelů. Na druhou stranu autoři přiznávají, že jejich cloud zatím postrádá certifikaci HIPAA nebo SOC-2. Alternativou může být virtuální desktop, který kromě prohlížeče nabízí i další aplikace a služby z Windows nebo jiného operačního systému.

