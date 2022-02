Mikrokód 1.2.0.5 pro Ryzeny je problémový, doporučuje se neaktualizovat

AGESA 1.2.0.5 se tak společnosti AMD nejspíše moc nepovedl, neboť mezi hlášené problémy patří jednak snížený výkon CPU, nestabilita spojená s paměťmi RAM , různé potíže při přetaktování nebo dokonce i vyšší teploty . Řešení je ale snadné, prostě neaktualizovat BIOS na verzi, která je založena na tomto mikrokódu a pokud se tak už stalo a objevily se problémy, stačí vrátit zpět starou verzi.

Dozvídáme se tedy i to, že AGESA 1.2.0.5 způsobuje problémy s některými moduly DDR4, a to zvláště s těmi rychlými. Jde konkrétněji o paměti DDR4-3600, které už při zvolení příslušného profilu, jenž má obvykle zajistit právě bezproblémový běh na cílovém taktu, nefungují stabilně. To samozřejmě znamená nestabilní běh celého počítače a pokud se uživatel nechce vracet ke staršímu BIOSu, zbývají mu jen pokusy o vyladění paměti nebo rovnou jejich provoz na nižším taktu, což se odrazí ve výkonu.

Dále jsou zmiňovány propady v taktech, respektive nižší turbo až o 100 MHz v zátěži jednoho jádra a o 150 MHz při zátěži více jader. To má být následek jistých omezení napájecího napětí v zátěži. A ještě horší to má být v případě majitelů procesorů Ryzen 9 5900X či 5950X, které mají dva čiplety, z nichž jeden se už vůbec nechová korektně a má problémy s výkonem.

Dle serveru Deskmodder se přitom uživatelé mohou s těmito potížemi setkat i v případě AGESA 1.2.0.4, ovšem verze 1.2.0.5 k nim prý přidává i snížený výkon samotných procesorových jader, čili nová verze nic nevyřešila a spíše ještě přidala nové potíže.

Asus se už měl rozhodnout kompletně přeskočit verzi AGESA 1.2.0.5 a počká si na AGESA 1.2.0.6b, nicméně mnozí ostatní velcí výrobci značkových desek jako MSI, Gigabyte a Biostar dosud stále nabízejí potenciálně problémové verze BIOSů.

Aktuálně tak lze doporučit neaktualizovat na BIOS s AGESA 1.2.0.5 či 1.2.0.4, čili zůstat na verzi 1.2.0.3c, která je považována za stabilní. Dále můžeme sledovat, zda AGESA 1.2.0.6b na tom bude lépe. Asus je již nabízí, ovšem Gigabyte kupodivu stále ukazuje jako nejnovější verzi 1.2.0.5 s tím, že ta řeší závažné chyby a doručuje na ni aktualizovat co nejdříve , ačkoliv i na desky Gigabyte si lidé stěžují . ASRock má 1.2.0.5 spíše mezi betaverzemi a MSI to má podobně jako Gigabyte, ovšem bez doporučení k aktualizaci na 1.2.0.5.

