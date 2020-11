Mikroskopický USS Voyager: 15 mikrometrů a vlastní pohon

Syntetická zařízení zvaná microswimmers se dokáží pohybovat v tekutém prostředí pomocí chemických interakcí, takže naděje je ta, že v budoucnu budou takoví pomocníci plující krevním řečištěm účinně dopravovat dávky léčiv přímo na potřebná místa v těle. USS Voyager tak vznikl v podstatě jen proto, aby výzkumníci z Univerzity v Leidenu ukázali, co se svou technologií 3D tisku dovedou. I když asi nejeden fanoušek Star Treku by si možná připlatil za to, aby mu dopravu léků obstarala celá flota naklonovaných USS Enterprise.

Na Univerzitě v Leidenu se tak testují nové tvary mikroskopických zařízení pro zdravotnické účely a zkoumá se, jaký by mohl být nejvhodnější pro dané účely. Bude tedy nejvhodnější trojkoule, podivná sasanka, fusilli, nebo snad malý parníček? Šance miniaturní vesmírné lodi tak rázem nevypadají špatně.

Dosud se pro podobná zařízení počítalo spíše s prostým tvarem koule. Díky technice zvané dvoufotonová polymerizace však bylo možné vytvořit i mnohem složitější tvary objektů, které se mohou pohybovat díky své vrstvě platiny nanesené na vhodném místě, která reaguje s peroxidem vodíku ve speciálním roztoku.

Zvláště slibné se pak jeví šroubovice, které se vcelku logicky pohybují stabilně jedním směrem po své dlouhé ose. Ovšem i od nich je tu ještě velice dlouhá cesta k zařízení, které bude mít podobné rozměry, a přitom se dokáže orientovat a navádět v cévách a nést na místo určení náklad léčiv.

Ceny souvisejících / podobných produktů: