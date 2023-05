Miliony levných Androidů infikovány malwarem už od výroby, říká Trend Micro

Fjodor Jaročkin a Zhengyu Dong ze společnosti Trend Micro pohovořili o levných telefonech a dalších zařízeních na nedávné konferenci v Singapuru. Věnovali se tomu, že dle jejich průzkumu je mnoho telefonů různých značek z levnějšího konce cenového spektra infikováno malwarem už od výroby. Uživatel tak ani nemusí provést nějakou neopatrnou operaci, telefon už koupí s nějakým tím záškodnickým softwarem. Netýká se to ale výhradně jen telefonů, ale i chytrých hodinek, chytrých televizí a dalších chytrých zařízení. Příčinou problémů je dle jejich slov brutální cenová válka mezi OEM výrobci. Samotná značka telefonů je totiž jedna věc, ale výrobcem jsou často jiné firmy (ostatně ani Apple není přímo výrobcem telefonů, iPhony mu vyrábí např. Foxconn).



Tohle je ale problém především tam, kde se hraje na "poslední halíř", tedy u nejlevnějších zařízení. Skuteční výrobci zařízení a softwaru do nich jsou tak tlačeni na co nejnižší ceny, že už na jejich výrobě nebo vývoji nemohou vydělávat. Pomáhají si tedy malwarem. Výzkumníci z Trend Micro takto v levných zařízeních s Androidem našli okolo 80 různých škodlivých pluginů, které se v různém počtu dostávají do finálních zařízení. Ty svou činností pomáhají monetizovat uživatele těchto telefonů a zajistit tak firmám alespoň nějaké příjmy.



A co tyto pluginy např. dělají? Některé se snaží o krádež citlivých dat, čtení SMS, získání kontroly nad účty na sociálních sítích, zobrazování reklamy a další nepříjemnosti včetně možnosti získání kontroly nad celým telefonem (jeden z pluginů toto zajišťoval např. na 5 minut). Podle Trend Micro je takto po celém světě infikováno téměř 9 milionů zařízení, a to zejména v Jihovýchodní Asii a Východní Evropě. Nechtěli zveřejnit konkrétní značky telefonů, ale několikrát zmínili Čínu.