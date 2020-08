Mini PC Asus PN50 s Ryzen Renoir přijdou příští měsíc

O počítačích Asus PN50 jsme se tu zmiňovali už v červnu, ovšem nyní tu máme konkrétní modely s cenami a také specifikace a přibližné datum vypuštění na trh. Tyto minipočítače můžeme považovat za alternativu pro NUC, a to i vzhledem k rozměrům 115 x 115 mm s výškou 49 mm. A stejně jako NUC je možné využít adaptér pro montáž na zadní stranu monitoru s využitím standardu VESA. V rámci firmy Asus jde ale spíše o alternativu pro řadu PN60 vybavenou 15W procesory Intel.

Asus PN50 přitom budou založeny na moderních mobilních APU generace Renoir, a to s využitím řady čtyř modelů Ryzen 7 4800U, Ryzen 7 4700U, Ryzen 5 4500U a Ryzen 5 4300U. Ze serveru Anandtech se dozvídáme, že k dispozici by na britském trhu měly být od 7. či 21. září (dle verze), a tak lze očekávat, že to snad bude platit i pro jiné evropské země.