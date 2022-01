Minimum Viable Computer tvoří hardware za 15 dolarů a dvě AAA baterie

Ostatně samotné označení Minimum Viable Computer mluví za vše a označuje zařízení, které se ještě jakž takž dá prohlásit za počítač. Ostatně tu máme základní hardware v ceně pouhých 15 dolarů, za něž si můžeme jinak pořídit třeba holý Raspberry Pi Zero.

Jakými výkřiky moderní techniky je tedy osazen tento počítač, který vypadá jako starodávný telefon pro teenagery? Založen je dle očekávání na platformě ARM, a sice na SoC Allwinner F1C100s s procesorem ARM926EJ-S na 533 MHz, který má v základu k dispozici svých závratných 32 MB paměti DDR RAM, ale můžeme si zvolit případně i verzi F1C200s se 64 MB RAM.

Použitý 2,3" palcový displej je typu IPS s rozlišením 320 x 240, což je téměř ideální pro běh Doomu, který tento počítač zvládne rozchodit, ale to ostatně už platí pro kdejakou kalkulačku. Dále máme na desce slot pro karty microSD coby hlavní úložiště, čistě jen napájecí USB-C a datový USB A verze 2.0. Dvě baterie velikosti AAA tak bude možné dobíjet, čili v takovém případě do počítače nebudeme cpát alkalické, ale NiMH.

Pro ovládání se primárně využije 48tlačítková membránová klávesnice (klasická gumová), ostatně displej není dotykový a ani se tu nepočítá se žádným grafickým uživatelským rozhraním, takže kdo si nevystačí na linuxovém systému s příkazovou řádkou, má smůlu. Spustit Doom ale nebude tak těžké.

A když mluvíme o výrobě, s tou se do budoucna počítá, ale nebude to hned a kdo má zájem, může autora oslovit na Twitteru . Nakonec se ani nemusí vyrábět zrovna tato verze, neboť je tu několik věcí, které si zaslouží vylepšit. Je to jednak lepší výbava USB rozhraním, větší displej s vyšším rozlišením, možná větší klávesnice (resp. více kláves) a přístupný header pro zapojení dalších zařízení (I2C, SPI, I2S, UART i IrDA).