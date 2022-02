Minisforum B550 Mini PC pro Ryzen i grafické karty: nevejdou se, ale to nevadí

Když se podíváme na počítač B550 Mini PC od společnosti Minisforum, každému musí být jasné, že v takové podobě jednoduše nemůže najednou hostit desktopový Ryzen i grafickou kartu, nehledě na to, že by se pro takovou sestavu ani nenašlo místo pro vhodný zdroj.

Stačí se ale podívat na další obrázek a je hned jasné, jak to je. Potřebný napájecí zdroj a grafická karta totiž mohou být umístěny vedle samotného PC s pomocí příslušné nástavby a vyvedených konektorů či slotů. Pro kartu samotnou tu tak z hlediska délky neexistuje žádné omezení a dodržet to chce snad jen to, že by mělo jít o model pro dvě záslepky.

Samotný počítač pak je určen pro procesory či APU Ryzen 5000, a to s omezením na 65W TDP, což se týká spíše chlazení než napájecího zdroje. Ostatně ten není nedílnou a vždy potřebnou součástí PC, neboť to může být napájeno i pomocí 19V adaptéru, ale v takovém případě pochopitelně budeme potřebovat APU (Ryzen 5 5600G či 7 5700G), neboť pouze to nabídne potřebné grafické jádro a pokud se rozhodneme pro CPU jako Ryzen 5 5600X, těžko se pak obejdeme bez grafické karty, a tedy i příslušného zdroje, což může být malý SFX, anebo větší ATX.



Základní deska s čipsetem AMD B550 tu také nese dvě pozice pro M.2 2280 SSD (NGFF SATA a NVMe PCIe 3.0). Jinde se ale dozvíme i o podpoře PCIe 4.0 pro připojení SSD, která by tu skutečně být měla, neboť samotné procesory AMD mají pro tyto účely vyhrazeny čtyři linky PCIe 4.0. Rozhraní pro grafickou kartu ale už bude fungovat v režimu PCIe 3.0 x16, což je zřejmý důvod využití dokovacího adaptéru, přičemž ten se má nacházet v balení coby standardní příslušenství.

Z oficiálních zdrojů zatím nezazněla informace o ceně, ovšem dle wccftech máme očekávat v případě amerického trhu 900 až 1000 USD. Bohužel to není zrovna málo vzhledem k tomu, že tato cena nezahrnuje procesor, úložná zařízení a samozřejmě ani výkonnější zdroj a grafickou kartu.

