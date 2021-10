Minisforum Elitemini HM90: mini PC s Ryzenem 9 4900H

Ostatně pokud někdo bude chtít ještě výkonnější model, tomu Minisforum nabízí EliteMini X500 s desktopovým APU Ryzen 7 5700G, což už je to nejvýkonnější od AMD, které dnes lze sehnat.

Zbrusu nové Elitemini HM90 MiniPC s mobilním čipem Ryzen 9 4900H začíná na ceně 499 USD, za niž obdržíme barebone, čili počítač bez paměti DDR4 DRAM a SSD či HDD. Pak tu jsou ale také dva hotové modely se 16 GB RAM a 256GB SSD za 679 USD a se 32 GB RAM a 512GB SSD za 829 USD.

Ryzen 9 4900H obsahuje osm jader Zen 2 na 3,3 až 4,4 GHz, 4 MB L2 cache a 8 MB L3 cache. Toto APU podporuje až 64 GB dvoukanálové DDR4 a dále můžeme do tohoto počítače nainstalovat dokonce i dva 2,5" pevné disky či SSD pro SATA 6 Gb/s a jedno M.2 2280 SSD pro PCIe 3.0.

Na stříbrně zbarveném těle počítače najdeme vepředu krom vypínače dva audio konektory, dva USB 3.0 typu A a jeden typu C. Vzadu pak máme další čtyři USB 3.0, jeden gigabitový Ethernet a další 2,5gigabitový. Zbývá napájecí konektor pro 19 V a 3,42 A, HDMI a DisplayPort. Celkové rozměry počítače jsou 150 x 150 x 56 mm a hmotnost 650 gramů a krom něj dostaneme v balení také napájecí adaptér, HDMI kabel, USB kabel, montážní sadu pro připevnění k monitoru a manuál.

A co výkon? Ten dokáže předčit i některé osmijádrové desktopové procesory, a to jak v případě zátěže jednoho procesorového jádra i v celkové zátěži. Zde jde konkrétně o výsledky z testu Cinebench R23 a dále i o herní testy v rozlišení Full HD, ovšem s neuvedeným nastavením kvality grafiky.

Lze ale počítat s tím, že v případě náročnějších her se bez snížení detailů neobejdeme a tuto tabulku lze brát jen jako orientační, ostatně v některých případech nebyly ani přesně a jednoznačně označeny hry, které byly testovány (Tomb Raider či Need for Speed).



Stránky výrobce nám také ukazují, že na výběr bude i verze HM90 s APU Ryzen 5 4600H, ale jejím výběrem lze dle aktuálních cen ušetřit jen cca 500 Kč, a přitom dostaneme čip nabízející o dvě procesorová jádra méně a se 6 CU v integrované grafice namísto 8, což společně s poklesem taktu představuje výrazně slabší grafický výkon.

