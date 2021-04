Minisforum má nové mini PC, tentokrát s Tiger Lake a Xe

Minisforum TL50 je tak další mini PC na motivy Intel NUC, ovšem oproti tomuto standardu je TL50 se svými rozměry 15 x 15 x 5,6 cm přece jen větší, i když to není na první pohled ani poznat.

Větší rozměry se ale projeví třeba i v tom, že uvnitř je dost místa pro dvě 2,5" zařízení umístěná vedle sebe, zatímco Intel NUC podporují zpravidla jen jedno, a to ještě ne vždy. Základem je tu ale procesor Intel Core i7-1135G7 se čtyřmi jádry a grafikou Xe, který má k dispozici netradiční kapacitu 12 GB paměti LPDDR4-3200 a dále tu je jako hlavní úložiště 512GB M.2-2280 PCIe SSD, čili dvě 2,5" pozice poslouží spíše pro rozšíření celkové úložné kapacity.

Značný objem uvnitř tohoto počítače zabere chladič 28W procesoru, který ovšem na snímcích neuvidíme. Ovšem právě i zde může společnost MinisForum těžit z toho, že její TL50 je výrazně větší než NUC od Intelu.

Počítač je jako obvykle vybaven porty na přední i zadní straně. Vepředu máme krom vypínače také dva mikrofony, sluchátkový výstup, mikrofonní vstup, Thunderbolt 4 i pro 8K/60Hz výstup a dva USB 3.0.

Vzadu to pak jsou další dva USB 3.0 plus dva USB¨2.0, k tomu dvojice RJ-45 pro 2,5GbE, výstupy DisplayPort 1.4 a HDMI 2.0 a nakonec napájecí USB C pro 19 V. Uvnitř ještě máme WiFi 5 a Bluetooth M.2 kartičku a tím je hardwarová výbava tohoto 0,6kg PC završena. Ta softwarová obsahuje jen předinstalované Windows 10 Home.





