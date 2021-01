Minisforum nabídne malinký počítač ve stylu NUC se samostatnou grafikou

Minisforum EliteMini H13G tak přichází v podobě PC s objemem jen 1,3 litru a rozměry 154×153×62 mm. Založen je na platformě Intel s výběrem procesorů Intel Core i5 9400F/i5 9500F/i7 9700F a co se týče grafické karty, pochopitelně nejde o žádný trhač asfaltu. Jedná se o GeForce GTX 1050 Ti, takže pokud jde o AAA hry, ty si asi zahrajeme i ve Full HD, ale budeme muset značně omezovat detaily, a to i kvůli 4GB framebufferu.

Na tak malé PC jde ale o velice slušnou výbavu s grafickým výkonem, jejž bychom u integrovaných grafických čipů hledali marně. Ostatně celkový příkon tohoto PC tvořený především procesorem a grafikou může dosáhnout 150 W, takže není divu, že zvláštní důraz byl kladen na výkonné chlazení.

Výrobce v tiskovce mluví o nabídce procesoru se šesti až osmi jader, a to samozřejmě bez Hyperthreadingu, protože jde ještě o 9. generaci Core, a to v desktopové verzi. Ve spojení s grafiku kalibru 1050 Ti jsou takové procesory ale více než dostatečně výkonné a i tak lze počítat s tím, že chladič vybavený dvěma ventilátory a čtyřmi heatpipe bude mít co dělat.

Minisforum EliteMini H13G přicházejí jako barebone, takže paměti (až DDR4-2666 MHz) si musíme sehnat sami, a to v SO-DIMM verzi. Podporována je kapacita až 64 GB a dále tu máme pozice pro 2,5" SATA zařízení, M.2 SATA i NVMe s PCIe 3.0 x4 a také slot pro TF Card. A že tu jsou desktopové procesory, rovněž si můžeme objednat verzi bez CPU.





Výbava je tak velice slušná a to jsme ještě nezmínili kartu Intel WiFi 6 (802.11ax) se slibovanou propustností až 2,4 Gb/s. Nový počítač je už k dispozici na stránkách výrobce Minisforum

přičemž verze bez CPU, RAM i úložných zařízení přijde na 399 USD.

