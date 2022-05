Minisforum ukazuje své mini PC s Radeonem RX 6650M a tekutým kovem

Minisforum HX90G se už tak trochu představil, ovšem nyní tu máme i nové video ukazující útroby tohoto malého počítače, do nějž se vejde slušně výkonný hardware, a sice konkrétně AMD Ryzen 9 6900HX a Radeon RX 6650M.

Chystaný Neptune HX90G má objem 2,8 litru a nemusí být vybaven jen kombinací výše zmíněného APU a GPU na jedné základní desce. Dle serveru VideoCardz přijde prý vybavený i procesorem Alder Lake, ale nic víc se k tomu nedozvíme.

Video ukazuje na APU a samostatné GPU sedící opodál se čtyřmi paměťmi GDDR6. Nad nimi je pak poměrně velký chladič se sedmi heatpipe a dvěma ventilátory, který by mohl mít slušný výkon na to, aby zvládl rozparáděný Radeon a Ryzen ve hrách. Bude si navíc brát čerstvý vzduch přes vrchní panel a teplý pak bude zřejmě vyfukovat hned ven po stranách počítače.





Dle společnosti Minisforum přitom tento chladič bude schopen plně uchladit procesor i GPU jedoucí v plné zátěži bez ztráty výkonu, čili bez jeho škrcení vlivem příliš vysokých teplot. Výrobce se také chlubí tím, že na procesor i grafický čip aplikuje namísto teplovodivé pasty tekutý kov, čímž chce dosáhnout co nejlepšího odvodu tepla do těla chladiče. Potvrzeno máme také využití 260W napájecího adaptéru, který by měl stačit i s rezervou, neboť procesor a grafická karta si vezmou přinejhorším kolem 150 W.