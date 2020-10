MIT vyvinulo Roboat II: autonomní čluny pro Amsterdam

Autonomní řízení se poslední dobou spojuje sice nejvíce s automobily, nicméně pozadu nezůstává ani letecká a lodní doprava. Právě na tu lodní se zaměřili vědci z MIT. Výsledkem vývoje je autonomní člun Roboat II, který je dvakrát větší než předchůdce a nyní má zhruba kolem dvou metrů. To stačí na to, aby pojal dva cestující a odvezl je místo určení. Čluny byly vyvíjeny pro kanály Amsterdamu, kde by mohly sloužit k dopravě cestujících i nejrůznějšího nákladu. Stále ale nejde o finální produkt. Ten by měl mít délku až kolem 4 metrů a v takovém případě by mohl přepravit až 6 cestujících najednou.



Při testech byl více než 50 kg vážící Roboat II schopen autonomně plout po amsterdamských kanálech a po třech hodinách se vrátit na místo určení s chybou 17 cm. K autonomnímu řízení a plánování cest využívá algoritmus SLAM, senzory typu LiDAR i GPS. To vše slouží nejen k plánování cesty, ale i k vyhýbání se kolizím.

Zajímavostí je i možnost spolupráce mezi větším počtem člunů. V takovém případě se zvolí jeden lídr, který povede celou flotilu. Ta však neví, kam se pluje, a jen následuje vedoucí loď. Svůj pohyb tak zakládá nejen na pohybu vedoucí lodě, ale i na vlastní poloze, rychlosti a svému okolí. Na základě těchto dat se tak snaží odhadnout, kam chce vedoucí loď vlastně plout (sama to neví). Cílem je vytvořit systém, kdy si uživatelé mohou přivolat člun, a ten nejbližší sám přijede na místo určení.

