Mobilní AMD Radeon RX 7900M v 3DMarku o 4 % překonává RTX 4080

Radeon RX 7900M představený

Bitva AMD a Nvidie pokračuje i na poli mobilních grafických čipů. Novýpředstavený před dvěma týdny dle společnosti AMD má v rozlišení 1440p na maximální nastavení dosahovat v moderních hrách v průměru 104 fps, což je dostatečná frekvence na velmi plynulé hraní. Ostatně nejnižší výsledek, který AMD tehdy prezentovalo, byl v The Callisto Protocol (RT), kde šlo o 56 fps. Současně se chlubí tím, že RX 7900M má o 33 % více paměti než mobilní GeForce RTX 4080 (16 GB vůči 12 GB u GeForce) a také má být dle AMD v průměru o oněch 7 % výkonnější než karta Nvidie. Zatímco RTX 4080 může být konfigurována na spotřebu 60 až 150 W (a až na 175 W s Dynamic Boost), Radeon 7900M má ve výchozím stavu 160 W (s funkcí SmartShift může jít až na 200 W). Nyní tu máme i první testy, které tyto dva čipy srovnávají.

V tomto případě šlo o notebook Alienware m18 s Ryzenem 9 7945HX, který se prodává za 2799 USD. Zde je dobré připomenout, že tentýž notebook s RTX 4080 vyjde na 3349 USD, tedy o téměř 20 % dráž. AMD tak vyjde levněji a pokud by se potvrdilo, že je i výkonnější, mohlo by to být pro hráče hodně zajímavé. A test v benchmarku 3DMark Time Spy to skutečně potvrzuje. Zatímco Radeon RX 7900M dosáhl na 19743 bodů, RTX 4080 v témže notebooku byla na 18923 bodech, což je 4,3 % k dobru pro Radeon. Pochopitelně jedno vítězství v jednom benchmarku nemusí znamenat, že je karta výkonnější i celkově, nicméně napovídá, že by tomu tak mohlo být (a pokud ne, tak pravděpodobně ani nebude o moc horší).