Mobilní AMD Ryzen 5000 Cezanne-H má přijít se Zen 3 a RDNA2 GPU

Společnost AMD bere procesorový trh útokem. Procesory Ryzen jsou opravdu velmi povedené a nyní zbývá dobýt ještě trh se servery a notebooky, pro něž už má také velmi dobrá CPU. Aby byla ještě lepší, chystá se další generace. Zatímco nynější mobilní Ryzeny 4000 Renoir s architekturou Zen 2 se teprve dostávají do prvních notebooků, do půl roku bychom tu měli mít desktopové Ryzeny 4000 založené na architektuře Zen 3. Právě ta by se pochopitelně měla postupně dostat i do mobilní sféry, a to mobilních Ryzenů 5000 s označením Cezanne. Alespoň tak naznačují první úniky, které se týkají zejména výkonné řady Cezanne-H.

Naznačují tak dokumenty společnosti Dell zmiňující čtyři různé nové modely notebooků (resp. displejů pro ně). Podle dostupných úniků by se Cezanne měl vyznačovat architekturou Zen 3, která by měla výrazně zvýšit IPC, tedy i výkon při stejných frekvencích. Další zajímavou zprávou je to, že starší GPU řady Vega nahradí řada Navi na architektuře RDNA2. U Cezanne-H by údajně mělo jít o čip Navi 23, nebo se něco "ztratilo v překladu" (původně se totiž předpokládalo, že by Navi 23 měla být high-endovým desktopovým GPU). Procesory by měly být pinově kompatibilní s Renoir (tedy formát FP6), takže příchod nových notebooků by měl být hračkou. Nyní je jen otázkou, kdy se nové procesory představí. Obecně se předpokládá, že by se to mělo stát někdy v roce 2021.



Ceny souvisejících / podobných produktů: