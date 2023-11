Mobilní AMD Ryzen 9 8940HS Hawk Point v testu: až 5,2 GHz a 12 % výkonu v MT navíc?

Procesory AMD Phoenix jsou na trhu relativně krátce, ale společnost rozhodně nelení a vyvíjí další generace. Nástupcem by měl být Hawk Point, který bude spíše jen "refresh" než úplně nový čip. Budeme zde tedy mít nadále architekturu Zen 4 a integrované grafické jádro na architektuře RDNA 3 s 12 CU. Máme tu mít nadále 8 MB L2 cache, 16 MB L3 cache a TDP má být konfigurovatelná od 35 do 54 W. Nyní se objevila data o novém Ryzenu 9 8940HS, který spadá do řady Hawk Point a který by měl nahradit stávající Ryzen 9 7940HS. Nic moc zvláštního se tu ale neděje. Nadále tu máme 8 jader a podporu pro 16 vláken, dokonce zůstává i shodný základní takt 4,0 GHz a Boost na 5,2 GHz. Přesto první testy ukazují ne úplně malý nárůst výkonu.



V benchmarku Geekbench 6.2.1 totiž procesor vykázal 2596 bodů v jednovláknovém výkonu, což předchozí 7940HS s 2486 body překonává o 4,4 %. Dostáváme se do oblasti, kde je např. desktopové Core i7-13700 a je kousek pod mobilním CPU Ryzen 9 7845HX (oba zhruba o 2 % výkonnější).

Vícevláknový výkon se zastavil dokonce na 13258 bodech. Tady databáze výsledků ukazuje pro předchozí model 11824 bodů, což by byl nárůst o 12,1 %. Něco takového se pro refresh zdá být až překvapivě velkým nárůstem, obzvlášť když to nevypadá, že by se procesor nějak výrazněji změnil, což platí o architektuře i taktech. Víme však, že v mobilní sféře jsou tato čísla vždy hodně ošidná, hodně závisí na konkrétním notebooku, tedy na nastaveném TDP i schopnostech chlazení daného stroje, takže u tohoto čísla musíme být opatrní a brát ho hodně s rezervou (ve vícevláknových výsledcích je obvykle vysoká fluktuace). Kam by ale takový výsledek pasoval? Podobně je na tom např. desktopové Core i7-12700K a Core i9-12900, dost se také přibližuje 12jádrovému Ryzenu 9 7845HX (všechny tyto procesory mají +/-2 %).